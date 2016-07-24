Dünya Kabil saldırısını lanetledi



Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii Hazaralar'ın düzenlediği protesto gösterisinde üzerlerindeki patlayıcıları ateşleyen iki saldırgan en az 80 kişinin hayatını kaybetmesine 230'dan fazla kişinin de yaralanmasına yol açmıştı. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

Saldırganların hedef aldığı gösteriyi düzenleyen Hazaralar'a mensup 10 binden fazla kişi ekonomik ve toplumsal ayrımcılığı protesto ediyordu. Hazaralar ülkedeki en büyük etnik azınlığı oluşturuyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzai pazar gününü ulusal yas günü ilan ederken, Başbakan Abdullah Abdullah, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Saldırı teröristlerin ve onların müttefiklerinin insan hayatına saygı duymadığını gösteriyor" dedi.

ABD: Afgan halkının yanındayız

Saldırıya Afganistan dışından da tepki yağdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, temel haklarını barışçıl bir biçimde kullanan insanları hedef alan saldırıyı "alçak bir suç" olarak nitelendirerek kınadı.

Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest ise ABD'nin ve uluslararası topluluğun "Afganistan'ın güvenliğini, istikrarını ve refahını" tehdit eden güçlerle mücadelede Afgan halkının ve hükümetinin yanında olduğunu söyledi.

AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve diğer AB temsilcileri de saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve ailelerine dayanışma mesajı verdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ise saldırganların ''mümkün olan en yüksek sayıda insanı öldürmeyi ve yaralamayı hedeflediklerini'' söyledi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da ''Özellikle bu gibi durumlarda ülkenin birlik olarak terörü alt etmesi çok önemli'' ifadelerine yer verildi.