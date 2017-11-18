Dünya İklim Konferansı'nda 10 taciz vakası

Fiji başkanlığında Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen ve 17 Kasım'da sona eren BM İklim Değişikliği Konferansı'nda en az 10 kişi cinsel tacize uğradıklarına dair şikayette bulundu.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sözcüsü Nick Nuttall, Alman haber ajansına (dpa) konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Nuttall, cinsel tacize uğradığı iddiasında bulunan kişilerin şikayetlerini polise ve BM'nin güvenlik personeline bildirdiklerini kaydetti.

Nuttall, şikayetçilerin dava açıp açmayacaklarıyla ilgili bir bilgi mevcut olmadığını da sözlerine ekledi.

Bonn kentinde düzenlenen konferansa 190'dan fazla ülkeden 25 bininin üzerinde kişi katılmıştı. 2 hafta süren konferans sırasında 2015 yılında varılan Paris İklim Anlaşması'nın nasıl uygulamaya koyulacağı masaya yatırılmıştı.

Paris İklim Anlaşması, sıcaklık artışının sanayi devri öncesine kıyasla 1 buçuk ila 2 derecenin altında tutulmasını ve böylece kuraklık, sel, sıcaklık dalgası ve yükselen deniz seviyelerinin sınırlandırılmasını öngörüyor.

dpa/BÜ,ÖA

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