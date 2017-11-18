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Dünya
Deutsche Welle

Dünya İklim Konferansı'nda 10 taciz vakası

Fiji başkanlığında Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen Dünya İklim Konferansı'nda (COP23) 10 kişi cinsel tacize uğradıklarına dair şikayette bulundu.

18 Kasım 2017 20:15

Fiji başkanlığında Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen ve 17 Kasım'da sona eren BM İklim Değişikliği Konferansı'nda en az 10 kişi cinsel tacize uğradıklarına dair şikayette bulundu.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sözcüsü Nick Nuttall, Alman haber ajansına (dpa) konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Nuttall, cinsel tacize uğradığı iddiasında bulunan kişilerin şikayetlerini polise ve BM'nin güvenlik personeline bildirdiklerini kaydetti.

Nuttall, şikayetçilerin dava açıp açmayacaklarıyla ilgili bir bilgi mevcut olmadığını da sözlerine ekledi.

Bonn kentinde düzenlenen konferansa 190'dan fazla ülkeden 25 bininin üzerinde kişi katılmıştı. 2 hafta süren konferans sırasında 2015 yılında varılan Paris İklim Anlaşması'nın nasıl uygulamaya koyulacağı masaya yatırılmıştı.

Paris İklim Anlaşması, sıcaklık artışının sanayi devri öncesine kıyasla 1 buçuk ila 2 derecenin altında tutulmasını ve böylece kuraklık, sel, sıcaklık dalgası ve yükselen deniz seviyelerinin sınırlandırılmasını öngörüyor.

dpa/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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