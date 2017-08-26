Mustafa Kaya, bronz madalya mücadelesi verecek
PARİS, (DHA)
Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda mücadele eden Mustafa Kaya, bronz madalya için Hintli Bajrang ile repesajda karşılaşacak
26 Ağustos 2017 19:23
Mustafa Kaya, bronz madalya mücadelesi verecek
PARİS, (DHA)
Paris\'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda 65 kiloda mücadele eden Mustafa Kaya, bronz madalya için Hintli Bajrang ile repesajda karşılaşacak.
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