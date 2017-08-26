Rıza Yıldırım ilk maçında mağlup oldu
PARİS,(DHA) PARİS'TE düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde 97 kiloda mindere çıkan milli güreşçimiz Rıza Yıldırım ilk maçında karşılaştığı Azerbaycanlı rakibi Aslanbek Alborov'a 5-3 yenildi
26 Ağustos 2017 17:43
Rıza Yıldırım ilk maçında mağlup oldu
PARİS,(DHA) PARİS\'TE düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nın son gününde 97 kiloda mindere çıkan milli güreşçimiz Rıza Yıldırım ilk maçında karşılaştığı Azerbaycanlı rakibi Aslanbek Alborov\'a 5-3 yenildi.
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