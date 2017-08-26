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Dünya Güreş Şampiyonası

Rıza Yıldırım ilk maçında mağlup oldu PARİS,(DHA) PARİS'TE düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde 97 kiloda mindere çıkan milli güreşçimiz Rıza Yıldırım ilk maçında karşılaştığı Azerbaycanlı rakibi Aslanbek Alborov'a 5-3 yenildi

26 Ağustos 2017 17:43

Rıza Yıldırım ilk maçında mağlup oldu

PARİS,(DHA) PARİS\'TE düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nın son gününde 97 kiloda mindere çıkan milli güreşçimiz Rıza Yıldırım ilk maçında karşılaştığı Azerbaycanlı rakibi Aslanbek Alborov\'a 5-3 yenildi.

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Rıza YıldırımPARİS Dünya GüreşAzerbaycanlıAslanbek Alborov

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