Dünya 1 numarasından Wimbledon'a veda

Wimbledon tek kadınlar dördüncü turunda Garbine Muguruza'ya 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setler yenilen dünya 1 numarası Angelique Kerber turnuvaya veda etti. Teniste kadınlar dünya sıralamasının yeni 1 numarası, önümüzdeki hafta belli olacak.

Eurosport'un haberine göre; Wimbledon'da son iki yılın finalistlerini karşı karşıya getiren mücadelede Angelique Kerber'i üç setlik maçın ardından saf dışı bırakan Garbin Muguruza adını çeyrek finale yazdırdı. İlk seti 6-4 kazanmasına rağmen kalan iki sette servis ritmini tutturamayan ve rakibinin puan vuruşlarına cevap veremeyen Kerber'in Wimbledon serüveni böylelikle sona erdi. Geçtiğimiz yıl finalde Serena Williams'a finalde kaybeden Alman tenisçi, bu seneki erken vedası sebebiyle WTA puanlarını da kaybederek, önümüzdeki hafta güncellenecek dünya sıralamasında liderliğini devredecek.

Yeni 1 numara kim olacak?

Dünya 1 numarası olarak 34 hafta geçiren Kerber'in yeni sıralamada üçüncü basamağa düşmesi de kesinleşti. Simona Halep, Wimbledon'da yarı finale yükselmesi durumda yeni 1 numara olacak. Rumen tenisçi son dört isim arasına kalamazsa 1 numaraya Karolina Pliskova yükselecek.

Çeyrek finalde kuşak çatışması

Deneyimli raket Venus Williams ise dördüncü turda karşılaştığı Ana Konjuh'u 64 dakikada süren karşılaşmada 6-3 ve 6-2'lik iki setlerle yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Kariyerinde 13. kez bu başarıyı gösteren Williams'ın çeyrek finaldeki rakibi son Roland Garros şampiyonu Jelena Ostapenko olacak. Elina Svitolina'yı 6-3 ve 7-6'lık iki setle deviren 20 yaşındaki Letonyalı, 37 yaşındaki Williams’ı yenmesi hâlinde kariyerinin ikinci Grand Slam yarı finaline çıkacak.