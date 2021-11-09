'Dune 2' 2023'te gösterime girecek

Frank Herbert’ün kült bilim kurgu serisi 'Dune'un beyazperde uyarlaması "Dune: Çöl Gezegeni"nin devam filmi için hazırlıklar başladı. Warner Bros. ve Legendary Pictures, "Dune: Part Two"nun 20 Ekim 2023’te sinemalarda olacağını doğruladı.

Kayıp Rıhtım'ın haberine göre, gazeteci Josh Encinias, "Dune"un yapımcılarından birinin bir Soru-Cevap oturumunda "Dune 2" çekimlerinin 18 Temmuz 2022’de başlayacağını belirttiğini söyledi. Çekimlerin 4-5 aylık bir süreç sonunda tamamlanacağı varsayılıyor" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda hem sinemalarda hem de HBO Max'te gösterime giren "Dune Çöl Gezegeni"nin oyuncu kadrosunda Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Josh Brolin, Javier Bardem ve Zendaya gibi isimler yer alıyor. 41 milyon dolarlık bir gişe hasılatı ile açılış yapan film, şimdiye dek dünya çapında 331 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde etti.