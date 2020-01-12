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'Dulda' kelimesi ne demektir?

Bahçeli'nin konuşmasında kullandığı 'dulda' kelimesi ne anlama gelmektedir?

12 Ocak 2020 12:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Dava arkadaşlarımızdan samimi olan ama kızgın, kırgın olarak muhtelif dönemde sağa sola sapanları tekrar bir duldaya çekmek istiyorum” dedi. Bahçeli’nin açıklamasında kullandığı ‘dulda’ ne demektir, ne anlama gelmektedir?

TDK’ya göre ‘dulda’nın anlamı, “Esirgeme, koruma, himaye” demektir.

TDK’ya göre dulda anlamları şöyledir:

 

1. isim, halk ağzında Yağmur, güneş ve rüzgârın etkileyemediği gizli, kuytu yer, siper.

 

2. isim, halk ağzında, mecaz Esirgeme, koruma, himaye”

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