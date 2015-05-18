

Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’da 33’üncü hafta karşılaşmaları cumartesi günü oynandı. Özellikle çekişmeli bir mücadelenin yaşandığı düşme hattında düğümün çözülmesi son haftaya kaldı. Stuttgart, alt sıralardaki yakın rakibi Hamburg’u 2-1 yenerek puan cetvelinde kümede kalmak için play-off maçı oynama sırası olan 16’ncılığa yükseldi. Konuk Hamburg Gojko Kacar ile erken bir gol bularak (12.) öne geçti. Ancak maçı bırakmayan ev sahibi ekip sekiz dakika içinde üstünlüğü yakaladı. Önce Christian Gentner takımına beraberliği getirdi (27.), ardından Martin Harnik Stuttgart’ı 2-1 üstünlüğe taşıdı (35.). Sonraki bölümde kırmızı-beyazlılar farkı artırma adına birçok fırsat yakaladı ancak bunları kullanamadı. Son düdükle birlikte Stuttgartlı futbolcular ve taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı. Stuttgart ligin son haftası karşılaşacağı Paderborn’u yenmesi halinde ligde kalışını kutlayacak. Hamburg ise 17’nci sıraya geriledi.

Paderborn kendini yaktı, Freiburg şampiyonu yendi

Paderborn sezonun son haftasına son sırada giriyor. Birinci lige bu sezon yükselen Paderborn Schalke deplasmanında karşılaşmayı, şanssız bir golle 1-0 kaybetti. Golü Uwe Hünemeier bitime kısa süre kala (88.) kendi kalesine attı. Schalke bu sonuçla en azından Avrupa Ligi elemelerine katılmayı garantiledi. Puan cetvelinin son sırasına inen Paderborn küme düşmeye en yakın aday. Zira kümede kalma mücadelesi veren diğer rakiplerinden sadece Stuttgart değil Freiburg ve Hannover de haftayı galibiyetle kapattı.

Freiburg, şampiyonluğu daha önce garantileyen Bayern Münih’i 2-1 yenerek büyük bir iş başardı. Konuk Bayern 13'üncü dakikada Bastian Schweinsteger'in golüyle öne geçti. 32’nci dakikada Admir Mehmedi skora dengeyi getirdi. İkinci yarıda hakem Mehmedi’nin Rafinha’nın müdahalesiyle Bayern ceza sahasında yer kalmasında oyunu devam ettirdi. Ancak Freiburg mücadeleci futbolunun karşılığını bitime kısa süre kala aldı. Oyuna sonradan giren Nils Petersen gelişen bir kontra atakta takımını 2-1 öne geçirdi (88.). Christian Streich’ın takımı bu sonuçla 14’üncü sıraya tırmandı. Siyah-beyazlılar sezonun son maçında 15’nci sıradaki Hamburg’la çok önemli bir maça çıkacak.

Augsburg’ta 3 kırmızı kart

Hannover Augsburg deplasmanında kaptanı Lars Stindl’ın golleriyle 2-1 kazanarak 16 hafta sonra 3 puanı bir arada gördü. Gelecek sezondan itibaren Mönchengladbach forması giyecek olan Stindl Augsburg filelerini 24. ve 54. dakikalarda havalandırdı. Augsburg’un tek golünü 30’uncu dakikada Paul Verhaegh penaltıdan kaydetti. Hannover’de ikinci sarı kartını gören Sakai (78.) ve Augsburg'ta yine çift sarı karttan Verhaegh (90.) ve golcü Bobadilla (90+5) doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hannover deplasmanda aldığı bu önemli galibiyetle 15’nci sıraya yükseldi.

Hertha Berlin kurtuluşunu erken ilan etme fırsatını kullanamadı. Başkent ekibi Eintracht Frankfurt karşısında 0-0’dan öteye geçemedi. Hertha’nın son haftada teorik olarak 16’ncı sıraya inme ihtimali var.

Kupa provasının galibi Wolfsburg

Wolfsburg, Almanya Kupası finalindeki rakibi Borussia Dortmund’u ligde 2-1 yenerek ikinci sıradaki yerini korudu. Wolfsburg maça hızlı başladı. Dortmund ise daha ne olduğunu anlayamadan golü kalesinde gördü. Daniel Caligiuri henüz 41’inci saniyede fileleri havalandırdı. Ancak konuk takım maça çabuk döndü ve Pierre-Emerick Aubameyang penaltıdan attığı golle skora 1-1’lik dengeyi getirdi (11.). Ev sahibi takım ikinci yarıya da hızlı başladı. Naldo 49’uncu dakikada yakın mesafeden takımını bir kez daha öne geçirdi. Borussia Dortmund bu mağlubiyetle altıncı sıradaki Augsburg ile puanlarını eşitleme fırsatını kaçırdı. Ancak sarı-siyahlıların ligin haftasında Avrupa Ligi sırasına yükselme şansı var.

Gladbach Şampiyonlar Ligi’ne

Borussia Dortmund gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak. Mönchengladbach Werder Bremen’i Raffael’in 2 golüyle (53./86.) 2-0 yendi. Böylece takipçisi Bayer Leverkusen Hoffenheim’ı aynı skorla yenmesine rağmen üçüncü sıradaki rakibini yakalama şansı kalmadı. Türk milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu serbest vuruşlardaki üstün yeteneğini bu maçta da kanıtladı ve ilk yarının uzatma saniyelerinde takımını 35 metreden yaptığı vuruşla öne geçirdi (45+1). Stefan Kiessling hızlı gelişen bir atakta maçın 2-0’lık skorunu belirledi (61.).

Puan cetvelini şekillendirme açısından bir önem taşımayan maçta Mainz konuğu Köln’ü 2-0 yendi. Kölne’e beş maçtır yenilmeyen ev sahibi takımı bu kez üstünlüğe Koreli Ja-Cheol Koo (47.) ve oyuna sonradan giren Jairo Samperio (83.) taşıdı.

FC Ingolstadt Bundesliga'da

Öte yandan ikinci ligden birinci lige yükselmeyi başaran ilk takım belli oldu. FC Ingolstadt 33'ücnü haftada RB Leipzig'i 2-1 yenerek sezonun bitimine bir hafta kala ikinci ligde şampiyonluğunu ilan etti. FC Ingolstadt tarihinde ilk kez birinci lige yükselmenin sevincini yaşadı.

Bundesliga’da 34. Haftanın programı

Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’da 2014-2015 sezonu 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak 34’üncü hafta maçlarıyla tamamlanacak. TSİ 16:30 başlayacak olan karşılaşmaların programı şöyle;

Hamburg – Schalke

Paderborn – Stuttgart

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen

Köln – Wolfsburg

Bayern Münih – Mainz

Mönchengladbach – Augsburg

Hoffenheim – Hertha Berlin

Borussia Dortmund – Werder Bremen

Hannover – Freiburg