Düğüm son hafta çözülecek



Alman birinci futbol ligi Bundesliga’da sezonun bitimine 1 hafta kala 33’üncü hafta karşılaşmalarının tamamı cumartesi günü oynandı. Hamburglu futbolcular bu hafta da sahasındaki maçtan boynu bükük ayrıldı. Bundesliga’nın kurulduğu günden bu yana 51 yıldır birinci ligde mücadele eden tek takım olan ve ‘ligin dinozoru' olarak anılan ekip, kümede kalmak için play-off maçı oynama sırası olan 16’ncılıktaki yerini sağlama alma şansını kullanamadı. Ancak karşısındaki rakip de her ne kadar hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e farklı yenilerek final şanısını kaçırsa da lig şampiyonu Bayern Münih’ti. Hamburg çok çabalasa da rakibine 4-1 yenilmekten kurtulamadı.

Belli bölümlerinde üstün görünen Bavyera ekibi ev sahibinin iyi başladığı maçta ilk golü bulan taraf oldu ve ilk ciddi atağında Mario Götze ile 1-0 öne geçti (32.). İlk gol sonrası güvenlik güçleriyle bir kısım Hamburg taraftarı arasında gerginlikler yaşandı. Kornerden gelen topta Thomas Müller yerden bir vuruşla farkı 2’ye yükseltirken (55.) Götze 70'inci dakikadaki golüyle skoru 3-0’a getirdi. Bu haftayı da boş geçmeyen Hamburg'un Türk milli oyuncusu Hakan Çalhangoğlu ceza sahası önünden yaptığı şık vuruşla 11’nci sezon golünü kaydederek farkı 2'ye indirse de (72.) oyuna sonradan giren Bayernli Claudio Pizarro rövaşata golüyle maçın 4-1’lik skorunu belirledi (75.).

Boteng’e kırmızı kart

86'ncı dakikada Bayernli savunmacı Jerome Boateng, topsuz alanda oyuna sonradan giren Hamburg’un Türk asıllı oyuncusu Kerem Demirbay ile yaşadığı gerginlik sonrası rakibine tokat atınca kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hamburg ligin son haftasında Mainz deplasmanında kazanarak rakiplerinin durumuna bakmadan ligi 16’ncı sırada tamamlamaya çalışacak.

Nürnberg taraftarlarını yine üzdü

Maça galibiyet beklentisiyle gelen Nürnberg taraftarları da tribünleri hayal kırıklığı ve öfkeyle terketti. Doğrudan düşme sırası olan 17’ncilikteki kırmızı-beyazlılar kötü bir futbol sergilediği sahasındaki maçta Hannover'e 2-0 yenildi. Ev sahibi ekip için maç şok bir golle başladı. Hannoverli Szabolcs Huszti, savunmanın ilk hatasını affetmeyerek takımını henüz beşinci dakikada 1-0 öne geçirdi. İkinci yarının başında da manzara değişmedi ve Manuel Schmiedebach organize gelişen bir Hannover atağında kaleci Schäfer’i de geçerek topu ağlarla buluşturdu ve farkı 2’ye yükseltti (51.). Konuk takım kalan dakikalarda skoru korumakta zorlanmadı. Son 11 haftada 10'uncu yenilgisini alan Nürnberg’i ligin son haftasında Schalke deplasmanı gibi zor bir sınav bekliyor.

Braunscweig uzatmalarda yıkıldı

Puan cetvelinin son sırasındaki Eintracht Braunschweig da sahasındaki maçta Augsburg’a uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup oldu. 90+4’üncü dakikada Augsburglu forvet Raul Bobadilla yaptığı şık aşırtma vuruşla maçın tek golünü kaydetti. Karşılaşmaya iyi de başlayan konuk takım, ilk dakikalarda bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Ev sahibi Braunschweig özellikle ikinci yarıda daha etkili gözükürken Ausgburg kontra ataklarla gol aradı. Braunschweig’ın da kaybetmesiyle puan cetvelinin son üç sırası değişmedi. Ligin son haftasında Hoffenheim deplasmanına gidecek olan 25 puanla son sıradaki Braunschweig'a play-off maçı oynama sırası olan 16'ncılığa yükselmek için kazanmak yetmeyecek, 26 puanlı Nürnberg ve 27 puanlı Hamburg'un da kaybetmesini bekleyecek. Bundesliga’yı 16’ncı sırada tamamlayan takım, kümede kalmak için ikinci ligi üçüncü sırada tamamlayan ekiple iki maçlık play-off serisine çıkarken 17’nci ve 18’nci takımlar doğrudan ikinci lige düşecek.

Puan cetvelinin son üç sırasındaki takımların aldığı yenilgiler en çok 15’nci sıradaki Stuttgart’ı sevindirdi. Baden Württemberg ekibi, sahasındaki maçta Wolfsburg’a 2-1 yenilse de 32 puanla ligin bitimine 1 hafta kala kümede kalmayı garantiledi. Henüz 13’üncü dakikada Wolfsburglu Kevin De Bruyne’nin golüyle geriye düşen Huub Stevens’ın takımı maçı bırakmayarak, 62’nci dakikada Christian Gentner’in güzel golüyle beraberliği sağladı. Ancak bu sezon çok sık olduğu gibi maçın son dakikalarına doğru yine konsantrasyon sorunu yaşayan ev sahibi takım kalesinde mağlubiyet golünü gördü. Savunmacı Arthur Boka’nın hatasını affetmeyen Ivica Olic, Wolfsburg’u 2-1 öne geçirdi (90+1.) ve takımının gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını son haftaya taşıdı.

Kaan Ayhan'dan ilk Bundesliga golü

33’üncü haftada Freiburg’a konuk olan Schalke, rakibini 2-0 yendi. Hareketli geçen maçta her iki takım da açık futbolu tercih ederken karşılıklı fırsatlar yakaladı. Ancak bunları gole çevirmeyi başaran takım konuk Schalke oldu. Mavi-beyazlıların Türk asıllı genç yıldız adayı Kaan Ayhan, 13’üncü dakikada ceza alanı dışından yaptığı şık vuruşla Bundesliga’daki ilk golünü atarak takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda Hollandalı yıldız Klaas Jan Huntelaar’ın golü maçın skorunu belirledi (66.). Savunmacı Felipe Santana’nın ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalmasıyla Schalke son çeyrekte bir kişi eksik mücadele etti. Jens Keller’in takımı bu galibiyetle ligin son haftasına Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım sırası olan üçüncü sırada girdi.

Dördüncü sıradaki Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt engelini 2-0’lık skorla geçerek Schalke’yi 3 puan gerisinden takibini sürdürdü. Kırmızı-siyahlılar, deplasmandaki maçı Gonzalo Castro (28.) ve Emre Can’ın (36.) ilk yarıda attığı gollerle kazandı.

Ancak Leverkusen’in 1 puan gerisindeki Wolfsburg gibi sahasındaki maçta Mainz’ı 3-1 yenen altıncı sıradaki Mönchengladbach da son haftaya girerken Leverkusen ile arasındaki 3 puan farkı koruyarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için ön eleme maçı oynama sırası olan dördüncülük şansını devam ettirdi. İlk düdük öncesi sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Gladbach kalecisi Marc-Andre ter Stegen sahasındaki son maçta taraftarına veda etti. Mönchengladbach Martin Stranzl (22.), Max Kruse (54.) ve Christoph Kramer'in (77.) golleriyle sonuca giderken Mainz'ın tek sayısını Eric Maxim Choupo-Moting kaydetti (65.). Bu arada ligin son haftasında Mönchengladbach Wolfsburg deplasmanına gidecek.

Ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Borussia Dortmund ise seyirci önündeki maçta Hoffenheim’ı 3-2 yendi. Ev sahibi takım Hoffenheimlı Roberto Firmino’nun golüyle henüz 5’inci dakikada geriye düşse de pes etmeyerek Kevin Großkreutz (29.), Henrikh Mkhitaryan (31.) ve Lukasz Piszcek'in (34.) golleriyle 5 dakikada maçı çevirdi. Hoffenheimlı Niklas Süle’nin skoru belirleyen golü (66.) konuk takıma puan getirmeye yetmedi.

Werder Bremen ile Hertha Berlin arasında oynanan haftanın bir başka mücadelesi ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Yeşil-beyazlı ekibin iki golünü de Aaron Hunt kaydetti (48./90+1.).

34. haftanın programı

Hertha Berlin – Borussia Dortmund

Augsburg – Eintracht Frankfurt

Wolfsburg – Mönchengladbach

Bayern Münih – Stuttgart

Bayer Leverkusen – Werder Bremen

Schalke – Nürnberg

Hannover 96 – Freiburg

Mainz – Hamburg

Hoffenheim – Eintracht Braunschweig

Tamamı 10 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmalar TSİ 16:30’da başlayacak.