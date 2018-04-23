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Spor

Dubai'de Afyonkarahisar tanıtımı

İSTANBUL / DHA Afyonkarahisar'da düzenlenecek motor sporlarının en gözde organizasyonu Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of TURKEY) yurt dışında tanıtımları sürüyor

23 Nisan 2018 13:06

İSTANBUL / DHA

Afyonkarahisar\'da düzenlenecek motor sporlarının en gözde organizasyonu Dünya Motokros Şampiyonası\'nın (MXGP Of TURKEY) yurt dışında tanıtımları sürüyor.
Afyonkarahisar Belediyesi\'nin desteğiyle 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde \"Spor, Turizmin Geleceğidir\" sloganı ile yapılacak MXGP Of TURKEY için Birleşik Arap Emirlikleri\'nde 25. kez düzenlenen Arabian Travel Market\'te tanıtım standı kuruldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın tanıtım desteği verdiği Dünya Motokros Şampiyonası için Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu, Dubai Dünya Ticaret Merkezi\'ndeki fuarda uluslararası turizm acentelerini bilgilendiriyor. 25 Nisan Çarşamba gününe kadar 150 ülkeden 2 bin 500 katılımcının yer aldığı fuarda Home Turkey logosu ile ziyaretçilere organizasyon detayları aktarılıyor. 
Türkiye Abu Dabi Büyükelçisi Can Dizdar, MXGP Türkiye standını ziyaret ederek, Dünya Şampiyonası\'nın tanıtımları ile ilgili MXGP Türkiye Yurtdışı Koordinatörü Ertan Pehlivan\'dan bilgiler aldı. Dünya Motokros Şampiyonası\'nın ülkemizde yapılmasına sevindiğini belirten Büyükelçi Can Dizdar, organizasyonun başarıyla düzenleneceğini belirtti.
Dünyadaki off-road motor sporları arasındaki en popüler etkinlik olan MXGP, hem Türkiye\'nin ve hem de Afyonkarahisar\'ın dünya çapında tanıtılmasına katkıda bulunacak. 

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