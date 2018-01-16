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Spor

Dualar Göztepeli Yusuf için

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin altyapısında oynayan 17 yaşındaki kaleci Yusuf Aklan, ağır gribal enfeksiyona bağlı havale nedeniyle günlerdir yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor

16 Ocak 2018 16:47

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe\'nin altyapısında oynayan 17 yaşındaki kaleci Yusuf Aklan, ağır gribal enfeksiyona bağlı havale nedeniyle günlerdir yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor.
Sarı-kırmızılılarda U17 takımda görev yapan 8 Temmuz 2001 doğumlu Yusuf, U17 Elit Akademi Ligi\'nde 7 Ocak\'ta İstanbul deplasmanında Fenerbahçe\'yle oynanan maçın ardından rahatsızlandı. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri\'ndeki karşılaşmada yedek kulübesinde yer alan Yusuf, İzmir\'e dönüşte rahatsızlık geçirdi.
Takımıyla antrenmanlara çıkamayan genç file bekçisi, perşembe gecesi uyurken yüksek ateşe bağlı havale geçirince apar topar Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Yusuf\'un vücudundaki iltihaplanmanın beyinciğine sıçradığı ve durumunun çok kritik olduğu öğrenildi. Perşembe gecesinden bu yana yoğun bakımda tutulan genç file bekçisinin tedavisinin henüz sonuç vermediği öğrenildi. Oyuncunun ailesi ve takım arkadaşlarının hastanedeki endişeli bekleyişi sürüyor.

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