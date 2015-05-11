DSÖ’de Ebola reformu



Sıtma ve AIDS ile mücadelede milyonlarca hayat kurtaran ve itibarlı bir kurum olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola sürecinin yol açtığı krizi aşmaya çalışıyor.

Yaklaşık 11 bin kişinin ölümüne neden olan Ebola salgınıyla mücadelede sınıfta kalan DSÖ, bağımsız uzmanlar grubunun hazırladığı raporda da sert eleştirilere maruz kaldı. BM’ye bağlı bir kurum olan DSÖ’ye üye ülkelerin talebi üzerine 2015 Mart ayında oluşturulan uzmanlar grubu ‘acil reform’ çağrısı yaptı.

Cambridge Üniversitesi’nden Dame Barbara Stocking’in başkanlığındaki uzmanlar grubunun pazartesi günü açıkladığı raporda DSÖ, Ebola’nın Batı Afrika’da tehlikeli bir şekilde yayılacağı yönünde yardım kuruluşlarının yaptığı uyarılara çok geç tepki vermek ve yeterince kararlı davranmamakla suçlanıyor.

'Yeni salgınlara hazırlıklı olunmalı'

Ebola’nın patlak verdiği 2013 Aralık ayından itibaren Gine, Liberya ve Sierra Leone’de yaklaşık 26 bin kişiye virüs bulaştı. Liberya’da salgının sona erdiği resmen açıklandı ancak uzmanlar dünyanın yeni salgınlara hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulunuyor. Raporda, DSÖ içinde kriz durumlarında tepki verecek özel bir birim oluşturulmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Uzmanlar, DSÖ’nün gelmiş geçmiş en karmaşık ve ağır Ebola salgınıyla başa çıkabilmek için yerel ve uluslararası tüm kaynakların kullanılması gerektiği gerçeğini 2014 Ağustos ayına kadar anlayamadığını belirterek ve bu durumu ‘şaşırtıcı’ olarak nitelendiriyor. DSÖ, Sınır Tanımayan Doktorlar gibi kuruluşların baskısı sonucunda ancak ağustos ayında geri adım atmış ve uluslararası acil durum ilan etmişti.

'Acil reform gerekli'

Raporda DSÖ’nün küresel sağlık meselelerinde öncü rol oynayacak duruma getirilmesi için politikacılara çağrıda bulunuldu ve “Sağlık alanındaki krizlere uygun tepki vermeye muktedir bir DSÖ için çok önemli kurumsal değişiklikler gerekli olacaktır” denildi.

Uzmanlar grubunun tavsiyeleri 18 Mayıs’ta Cenevre’de başlayacak 68’inci Dünya Sağlık Genel Kurul toplantısında sunulacak. Genel Kurul, DSÖ’nün en üst düzey karar alma organı.

Raporun açıklanması öncesinde DSÖ 20 Nisan'da bir açıklama yaparak Ebola salgınıyla mücadelede ciddi hatalar yaptığını kabul etmiş, salgınlara karşı köklü iyileştirmelere gidileceği sözü vermişti.