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Yaşam
Deutsche Welle

DSÖ: Glifosat kanserojen değil

Yabani otla mücadelede kullanılan glifosatın insanlarda kansere yol açabildiği yolundaki tartışma büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü de konuyla ilgili bir rapor yayınladı. AB kararını bu hafta içinde verecek.

17 Mayıs 2016 12:40

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) glifosata ilişkin raporu İsviçre'nin Cenevre kentinde
açıklandı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) uzmanlarının katkısıyla
hazırlanan raporda "glifosat kalıntısı barındıran gıda ürünlerinin yüksek ihtimalle
kanserojen olmadığı" tespitine yer verildi.

Raporlar çelişiyor mu?

Raporun yine DSÖ'ye bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC)
tarafından hazırlanan ve "glifosatın insanlar için kanser yapma riski taşıdığı"
görüşünün dile getirildiği bir başka raporla çelişki içermediği belirtildi. IARC'ın
glifosatın aşırı dozda alımını araştırdığı, DSÖ'nün son raporunda ise gıda ürünleriyle
birlikte sınırlı oranda alımının gözetildiği vurgulandı.    

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) yayınladığı
bir raporda, "yabani otla
mücadelede kullanılan glifosatın kanser yapmasının pek muhtemel olmadığını"
açıklamıştı.
AB bu hafta karar verecek

AB Komisyonu'nun üye ülkelerin temsilcileriyle birlikte glifosat kullanımına ilişkin
kararını bu hafta içinde vermesi bekleniyor. Kararın olumlu olması halinde glifosat
kullanımına 10 yıllık bir süre daha izin verilecek. Daha önce mart ayı için öngörülen
oylama ertelenmişti.

"Milyonların istihdamı sözkonusu"
Bu arada Almanya Tarım Bakanı Christian
Schmidt, glifosatla ilgili tartışmanın
tırmandırılmaması uyarısında bulundu. Schmidt, "milyonlarca kişinin istihdamının söz
konusu olduğunu" söyledi. Schmidt, federal hükümetin Hristiyan Sosyal Birlik (CSU)
kanadına mensup. Glifosata karşı çıkan Çevre Bakanı Barbara Hendricks ise Sosyal
Demokrat Partili (SPD). Almanya'nın AB toplantısında bu nedenle çekimser oy
vermesi bekleniyor.   

Milyarlarca euroluk pazar
Glifosat, dünyada en yaygın olarak kullanılan herbisit, Türkçesiyle yabani ot
öldürücülerde bulunan aktif kimyasal madde. Her yıl milyarlarca euroluk bir satış
hacmi olan glifosat Monsanto, Syngenta ve Bayer gibi holdingler ya da yan kuruluşları
tarafından üretiliyor. Üretici şirketlere göre glifosat kullanımı insan sağlığı açısından
sorun oluşturmuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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