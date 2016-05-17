DSÖ: Glifosat kanserojen değil

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) glifosata ilişkin raporu İsviçre'nin Cenevre kentinde

açıklandı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) uzmanlarının katkısıyla

hazırlanan raporda "glifosat kalıntısı barındıran gıda ürünlerinin yüksek ihtimalle

kanserojen olmadığı" tespitine yer verildi.

Raporlar çelişiyor mu?

Raporun yine DSÖ'ye bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC)

tarafından hazırlanan ve "glifosatın insanlar için kanser yapma riski taşıdığı"

görüşünün dile getirildiği bir başka raporla çelişki içermediği belirtildi. IARC'ın

glifosatın aşırı dozda alımını araştırdığı, DSÖ'nün son raporunda ise gıda ürünleriyle

birlikte sınırlı oranda alımının gözetildiği vurgulandı.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) yayınladığı

bir raporda, "yabani otla

mücadelede kullanılan glifosatın kanser yapmasının pek muhtemel olmadığını"

açıklamıştı.

AB bu hafta karar verecek

AB Komisyonu'nun üye ülkelerin temsilcileriyle birlikte glifosat kullanımına ilişkin

kararını bu hafta içinde vermesi bekleniyor. Kararın olumlu olması halinde glifosat

kullanımına 10 yıllık bir süre daha izin verilecek. Daha önce mart ayı için öngörülen

oylama ertelenmişti.

"Milyonların istihdamı sözkonusu"

Bu arada Almanya Tarım Bakanı Christian

Schmidt, glifosatla ilgili tartışmanın

tırmandırılmaması uyarısında bulundu. Schmidt, "milyonlarca kişinin istihdamının söz

konusu olduğunu" söyledi. Schmidt, federal hükümetin Hristiyan Sosyal Birlik (CSU)

kanadına mensup. Glifosata karşı çıkan Çevre Bakanı Barbara Hendricks ise Sosyal

Demokrat Partili (SPD). Almanya'nın AB toplantısında bu nedenle çekimser oy

vermesi bekleniyor.

Milyarlarca euroluk pazar

Glifosat, dünyada en yaygın olarak kullanılan herbisit, Türkçesiyle yabani ot

öldürücülerde bulunan aktif kimyasal madde. Her yıl milyarlarca euroluk bir satış

hacmi olan glifosat Monsanto, Syngenta ve Bayer gibi holdingler ya da yan kuruluşları

tarafından üretiliyor. Üretici şirketlere göre glifosat kullanımı insan sağlığı açısından

sorun oluşturmuyor.