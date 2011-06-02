DSK'nın tecavüz videosuna dikkat!

T24- Facebook'ta yayılan bir gönderideki sözde eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn tecavüz videosuna tıklayan PC ve Mac kullanıcılarını kötü bir sürpriz bekliyor.







Karıştığı seks skandalı yüzünden medyanın gündeminden düşmeyen Uluslararası Para Fonu eski başkanı Dominique Strauss-Kahn, ‘Facebook’ çetesine malzeme oldu. Kullanıcıların News Feed (Haber Kaynağı) listesinde beliren ve Strauss-Kahn’a ait olduğu iddia edilen bir video linki, kullanıcıları truva atı yazılımı yayan bir siteye yönlendiriyor.

The Huffington Post’un haberine göre sitenin Haber Kaynağı bölümünde “İşte bir ucube video daha. Strauss-Kahn siyahi kadına nasıl tecavüz etti” ifadeleriyle yer alan gönderiye tıklayanlar, Litvanya’da olduğu tespit edilen sunuculardaki bir siteye yönlendiriliyor ve orada bilgisayarlarına Truva Atı deneilen kötü niyetli yazılımlar bulaşıyor.

Uzmanlar siteden bulaşan yazılımın hem PC hem de Mac’lere zarar verdiğini belirtiyor. Çetenin, Strauss-Kahn oltasının ortaya çıkmaısndan sonra farklı konulara yöneldiği, örneğin “Rihanna ve Hayden Panettiere’den tahrik edici lezbiyen videosu” başlığıyla yeni bir gönderiyi yaymaya başladığı uyarısı yapılıyor.



