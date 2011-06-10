DSK şörtleri satışta!

T24- Tecavüz girişimiyle suçlanan Eski IMF Başkanı Strauss-Kahn girişimciye fırsat oldu. Üç Fransız öğrenci internette eski başkanla dalga geçen tişörtleri internetten satışa sundu. Bugüne kadar 500 tişört satışı yapıldı.

Şebnem Turhan'ın Radikal'de yayımlanan (10 Haziran 2011) haberi şöyle:







Eski IMF Başkanı Dominic Strauss-Kahn’ın tacizle suçlanmasında uyanık girişimciler işi ticarete döktü. Yaşları 22 civarında olan üç Fransız üniversite öğrencisi kurdukları internet sitesinde satışa çıkardıkları tişörtlerle Dominique Strauss-Kahn’ın düştüğü durumu paraya çevirdi.

41 euroya kadar çıkıyor

Fiyatı 16.40 ile 41 euro arasında değişen tişörtlerin üzerinde “DSK’ya özgürlük”, “DSK, milyon dolarlık erkek”, “Beni tahrik etti ve evet evet dedi”, “DSK’ya hapis yok”, “NY’ta âlemdeyim”, “DSK suçlu değil” gibi yazılar bulunuyor. "dsk-support.com" adresinden ulaşılabilen internet sitesinde renk ve üzerine konacak yazıları seçerek isteyen kendi tişörtünü oluşturabiliyor. 16 Mayıs’ta satışlara başlayan internet sitesi bugüne kadar dünyanın her yerine 500 tişört sattı. Strauss-Kahn’ın duruşmasının olduğu 6 Haziran Pazartesi günü ise 100 tişörtle en yüksek satış rakamına ulaşıldı.

Tişörtler arasında “DSK’ya özgürlük (Free DSK)” ile “Özgürlük (Libre)” yazılı olanlar en çok tercih edilenler arasında bulunuyor. Ayrıca “i” harfinin temizlik püskülü olarak gösterildiği “DSK’ya hapis yok (No Jail for DSK)” tişörtü de çok satanlar arasında.

