DSK siyasete geri dönecek mi?

T24- Tecavüzle suçlanan IMF'nin eski başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın ev hapsinden çıkması ardından, ülkesi Fransa'da siyasete dönmesi ihtimali tartışılıyor.

14 Mayıs günü tecavüz suçlamasıyla tutuklanması öncesinde Strauss-Kahn Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma ihtimali yüksek bir isim olarak görülüyordu.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, suçlamalar Fransız politikacı için siyasi yaşamına çakılan son çivi olarak değerlendiriliyordu ancak tecavüz suçlamasında bulunan kişinin güvenilirliğine ilişkin kuşkuların ortaya çıkması bir anda tabloyu değiştirdi.



Dün Strauss-Kahn bir otel temizlikçisine cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla New York'ta tutulduğu ev hapsinden serbest bırakıldı.

Müttefikleri dava sğrecinde haksız muameleye maruuz kaldığını ileri südüklerie Strauss-Kahn'ın siyasi geleceğini değerlendiriyor.

Mahkeme yargıcı, Strauss-Kahn davasının henüz kapanmadığını, ancak savcılığın da onayı ile ev hapsinin kefaletsiz sona ermesine karar verdiğini açıkladı.

Dominique Strauss-Kahn'ın avukatı, artık New York'u terkedebileceğini, fakat ABD içinde kalmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Temizlikçiye ilişkin kuşkular

Mahkemenin kararından önce, davacı otel temizlikçisinin verdiği ifadenin inanılırlığı konusunda savcıların şüpheleri olduğu söyleniyordu.

Savcılık makamı, temizlikçi kadının ilk verdiği ifadede Büyük Jüri'ye yalan söylediğini itiraf ettiğini belirtiyor.



Saldırıya uğradığını yöneticisine bildirmeden önce, temizlikçi kadının bir başka odayı temizlemeye gittiğini artık kabul ettiği açıklandı.

Fakat davacı kadının avukatı, temizlik için girdiği Dominique Strauss-Kahn'ın odasında cinsel saldırıya uğradığını halen ifade ettiğini ve bunu destekleyen çok miktarda delil olduğunu kaydetti.

New York Times gazetesi, adlî tahlillerde Strauss-Kahn ile davacı kadın arasında cinsel ilişki olduğuna dair kesin kanıtlar ortaya çıktığını; ama artık savcıların oda temizlikçisinin olayla ilgili olarak anlattıklarının çoğuna inanmadığını aktardı.

Gazete, Gine'den ABD'ye göç etmiş kadının sığınma başvurusu sırasında söylediklerinde gözlenen tutarsızlıklarla, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama işlerine karışmış bazı kimselerle ilişki içinde olması olasılığının, savcıları huzursuz ettiğini yazdı.

Struss-Kahn suçlamaları reddediyor

62 Yaşındaki Strauss-Kahn, Mayıs ayında toplam 6 milyon dolar kefalet ödeyerek, kiralanan bir eve geçmiş ve o tarihten bu yana çok sıkı güvenlik önlemleri ve gözetim altında tutulmaktaydı.

15 Mayıs'ta polis, Strauss-Kahn'a, "cinsel tecavüz girişiminde bulunmak, suç niteliğinde cinsel saldırı, cinsel taciz, bir kişiyi yasaya aykırı şekilde hapsetmek ve zorla dokunmak" dahil, 7 ayrı suçlama yöneltmişti.

Kendisini savunabilmek için IMF başkanlığından istifa eden Dominique Strauss-Kahn, yöneltilen suçlamaları kesinlikle reddediyor.

Savunma avukatlarının odada bir cinsel ilişki meydana geldiğini kabul etmeleri, ama bunun tarafların rızasıyla olduğunu savunmaları bekleniyor.