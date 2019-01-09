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Drift yapan 3 sürücüye 1002'şer lira para cezası

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde otomobilleriyle drift yapan 3 sürücüye 1

09 Ocak 2019 14:20

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Beyşehir ilçesinde otomobilleriyle drift yapan 3 sürücüye 1.002\' şer lira para cezası uygulandı.
Beyşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, mobese kamera görüntülerinden 6 Ocak  pazar günü peş peşe giden 3 aracın drift yaptığını belirledi. Ardından plakaları üzerinden adresleri tespit edilen sürücüler Fatih D., Gökhan K. ve Muammer B.\'ye \'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek\' suçundan 1002\' şer lira para cezası uygulandı. Sürücülerden Muammer B. ve Gökhan K.\'nin ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine 2 sürücüye \'ehliyetsiz araç kullanmak\' suçundan da 2.018\'er lira daha para cezası uygulandı.

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