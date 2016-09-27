Dresden’de güvenlik alarmı

Bu yıl Eyalet Temsilciler Meclisi Başkanlığını yürüten Saksonya eyaleti, 3 Ekim Yeniden Birleşme Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yapacak. 1-3 Ekim tarihleri arasında eyaletin başkenti Dresden’de düzenlenecek etkinlikler kapsamında alınması öngörülen güvenlik önlemleri, cami saldırısı nedeniyle öne çekildi.

Saksonya eyaleti İçişleri Bakanı Markus Ulbig, Dresden Emniyet Müdürü Horst Kretzschmar ile birlikte salı günü konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Pazartesi akşamı Dresden’deki bir cami ve bir kongre merkezine düzenlenen saldırıları kınayan Ulbig, sorumluları bulmak için Dresden polisinin elinden gelen her şeyi yaptığını kaydetti.

Saksonya eyaleti İçişleri Bakanı, bu yıl Almanya’nın Yeniden Birleşme Bayramı’na ev sahipliği yapacak kentte alınması öngörülen güvenlik önlemlerinin öne çekileceğini duyurdu. Şimdiden kentte bir kontrol alanı oluşturulduğunu belirten Bakan, fiziksel güvenliğin artırıldığını söyledi. Polisin cami saldırısının ırkçı kaynaklı bir eylem olduğundan yola çıktığını söyleyen Ulbig, yine de soruşturmanın tüm yönleri içerecek kapsamda yürütüldüğünü bildirdi.

İslami kuruluşlara polis koruması

Dresden Emniyet Müdürü Horst Kretzschmar da kentteki 3’ü cami beş İslami kuruluşun derhal geçerli olmak üzere polis koruması altına alındığını duyurdu. Soruşturmanın tüm hızı ile devam ettiğini ifade eden Kretzschmar, ilk belirlemelere ilişkin bilgi vermekten kaçındı.

Dresden’de pazartesi akşamı saat 22.00 sularında Fatih Camii ve kısa bir süre sonra da Uluslararası Kongre Merkezi önünde el yapımı patlayıcılar infilak etmişti. Dresden polisi saldırıda yaralanan olmadığını duyurmuştu. Camide görevli imamın patlama esnasında eşi ve çocukları ile birlikte cami içinde olduğu belirtilmişti.

Kiliseler ve politikacılardan tepki

Dresden’deki cami saldırısı Almanya’da büyük yankı uyandırdı. Saldırıya Alman dini cemaatleri ve politikacılardan tepki yağdı. Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, Saksonya eyaleti Başbakanı Stanislaw Tillich ve daha birçok politikacı saldırıları sert bir dille kınadı. Katolik Kilisesi Dresden Piskoposu Heinrich Timmerevers ve Protestan Kilisesi Saksonya eyaleti Piskoposu Carsten Rentzing ortak bir açıklama yaparak "Ülkemizde yürütülen politikalara katılmadığını göstermenin yolu, hiçbir şekilde bombalı saldırı ya da şiddetin herhangi bir türü olamaz" ifadelerini kullandı.

Dresden ve Pegida

Dresden, yabancı ve İslam karşıtı Pegida hareketinin ortaya çıktığı kent olarak biliniyor. Pegida yanlıları her pazartesi günü düzenli olarak kentte yabancı ve İslam aleyhtarı gösteriler düzenliyor. Gösterilere katılanların sayısı 25 bine kadar çıkıyor. Bu yıl, 3 Ekim Almanya’nın yeniden birleşme kutlamalarının pazartesi gününe denk gelmesi, Dresden polisini endişelendiriyor.

KNA/afp/dpa, BD/BK

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