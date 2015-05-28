Dresden'de G7 hazırlığı



7-8 Haziran tarihlerinde Bavyera'daki Elmau Şatosu'nda gerçekleştirilecek G7 Zirvesi öncesi, G7 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları Dresden’de bir araya geldi. İki günlük toplantının ana gündem maddesini finans piyasasını krize dayanıklı hale getirmek için bankacılık alanında yapılacak yeni düzenlemer oluşturuyor.

Bu yıl G7 grubuna başkanlık eden Almanya’nın Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, toplantıya dünyanın önde gelen ekonomistleri ve para politkası uzmanlarını da davet etti. Bunlar arasında Nobel ödüllü ekonomistlerin yanı sıra Avrupa’daki kamu borcu krizinin tırmanmasında Alman politikasını suçlayan uzmanlar da bulunuyor. Bu da dünyanın önde gelen sanayileşmiş yedi ülkesinin oluşturduğu G7 grubunda büyük bir yenilik olarak görülüyor. Alman Bakan dört saatlik toplantının ardından bu yeniliği, "Çok başarılı bir deneyim" olarak övdü ve "Bilim insanlarının çok farklı görüşleri oldu, biz de birçok öneriyi değerlendirdik" dedi. Schäuble, "Birçok kişinin biz politikacılardan beklemeyeceği bir şeyi yaptık: O da genellikle dinledik ve soru sorduk" diye konuştu.

Kalıcı ekonomik büyümenin nasıl güvence altına alınacağı ve kamu bütçelerinin ekonomik teşvik yönünde nasıl elden geçirileceği konusunda tüm G7 ülkelerinin aynı hedefe yönelmelerini kendisinin de beklemediğini kaydeden Alman Bakan, "yoğun tartışmaların" henüz bitmediğini belirtti.

Toplantıya katılan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde da Yunanistan ile olan reform tartışmalarının henüz aşılmadığını belirtti ve "Henüz çalışma aşamasında olduğumuz için elle tutulur sonuçlara ulaştığımızı söyleyemeyeceğim" diye konuştu. Son haftalarda Yunanistan’da emeklilik reformu ve katma değer vergisi gibi bazı konularda değişikliklerin kaydedildiğini belirten Lagarde, "Ama hâlâ yapılması gereken çok iş var" dedi.