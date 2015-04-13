Dresden Wilders’e karşı



Dresden'da binden fazla kişi düzenlenen çeşitli gösterilerle, Hollandalı aşırı sağcı politikacı Geert Wilders'in Pegida gösterisinde yapacağı konuşmayı protesto etti.

Gösterilere, Sol Parti, Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller Partisi'nin yanı sıra öğrenci ve öğrenci girişimleri ile yabancılar konseyi de katıldı.

Yeşiller Partisi eş başkanları Simone Peter ve Cem Özdemir de gösterilerde yer aldı.

Wilders'in Almanya saatiyle 18:00'de Pegida'nın etkinliğinde konuşma yapması bekleniyor.

Saksonya eyaleti Entegrasyon Bakanı Petra Köpping, Pegida'nın gösterisinde 30 bin kadar kişinin katılmasının beklendiğini belirtti.

Yeşiller Partisi eyalet parti yönetimi sözcüsü Jürgen Kasek, “Pegida kendi görüşlerinin reklamını yapmak için aşırı sağcıları Dresden'a topluyor. Buna karşı koymalıyız” dedi.