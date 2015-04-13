T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Dresden Wilders’e karşı

Dresden’da çok sayıda kişi Hollandalı aşırı sağcı politikacı Geert Wilders’in Pegida gösterisinde yapacağı konuşmayı protesto etti.

13 Nisan 2015 21:32


Dresden'da binden fazla kişi düzenlenen çeşitli gösterilerle, Hollandalı aşırı sağcı politikacı Geert Wilders'in Pegida gösterisinde yapacağı konuşmayı protesto etti.

Gösterilere, Sol Parti, Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller Partisi'nin yanı sıra öğrenci ve öğrenci girişimleri ile yabancılar konseyi de katıldı.

Yeşiller Partisi eş başkanları Simone Peter ve Cem Özdemir de gösterilerde yer aldı.

Wilders'in Almanya saatiyle 18:00'de Pegida'nın etkinliğinde konuşma yapması bekleniyor.

Saksonya eyaleti Entegrasyon Bakanı Petra Köpping, Pegida'nın gösterisinde 30 bin kadar kişinin katılmasının beklendiğini belirtti.

Yeşiller Partisi eyalet parti yönetimi sözcüsü Jürgen Kasek, “Pegida kendi görüşlerinin reklamını yapmak için aşırı sağcıları Dresden'a topluyor. Buna karşı koymalıyız” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

DresdenHollandalıGeert Wilders PegidaSol Parti Sosyal Demokrat PartiYeşiller PartisiPartisiSimone PeterCemAlmanyaPegidaEntegrasyon Bakanı Petra Köpping PegidaJürgen KasekWelle TürkçeBS/ÇA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24