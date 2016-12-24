Draxler PSG formasıyla

PSG'nin devre arası transferinde kadrosuna kattığı ilk isim Julian Draxler oldu. Alman futbolcu, yeni takımının formasıyla Bild gazetesine poz verdi.



Fransa Ligue 1'de son 4 sezonun şampiyonu PSG, 2016-2017 sezonunun ilk devresini ligin üçüncü sırasında tamamladıktan sonra transfer harekâtına hızlı başladı.

Teknik direktör Unai Emery'nin raporu doğrultusunda hücumun iki kanadında da oynayabilecek bir isim arayışına giren başkent ekibi, Bundesliga takımlarından Wolfsburg'da forma giyen Julian Draxler ile transfer sezonu henüz açılmadan anlaşmaya vardı.

Wolfsburg ile 36 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşan PSG, 23 yaşındaki futbolcuyla da anlaşmaya vardı.

PSG Sportif Direktörü Patrick Kluivert ile buluşan Julian Draxler, yeni formasıyla Bild gazetesine poz vererek PSG ile anlaştığını ilan etti.

Almanya Milli Takımı ile 2014 Dünya Kupası zaferi yaşayan Draxler, bu sezon Wolfsburg formasıyla 14 maça çıktı ve 2 asist yaptı.