Dr. Ceyda Güvenç: Dijital seks çağı başlamış olabilir

Psikiyatr Dr. Ceyda Güvenç, salgınla beraber evlere kapanmanın cinselliği nasıl etkilediği sorusuna öncelikle “Şekil değiştirdi” yanıtını verdi. Güvenç, salgınla birlikte dijital seks çağının başlamış olabileceğini belirtti.

Gazete Duvar'dan Filiz Gazi'nin haberine göre, Güvenç, “Bu dönem çoklu partnerden çekiniyor insanlar. Dolayısıyla mastürbasyon davranışına ve sanal sekse kayıyorlar. Öpüşmeden seks yapmak gibi bir furya da var. Hastalar da soruyorlar bana. Virüs daha çok damlacık yoluyla, dolayısıyla aynı havayı solumakla geçiyor. Düzenli bir partnerle birlikte yaşıyorsanız partnerlerden birinde virüs varsa viral yük artabilir teorik olarak ama yarım metre aralıkla yemek yiyorsanız sevişseniz de bir şey fark etmiyor işin açıkcası. Diğer taraftan şu ana kadar meni ve vajinal sıvılarda virüsün varlığı gösterilmedi.” dedi.

“Bu dönem depresyon, anksiyetenin arttığı düşünülür” diyen Güvenç ve aksine cinsel terapi hastalarının daha çok arttığına dikkat çekti. Güvenç, “Evde olan insanlar bu fırsatı cinsel sorunlarını çözmek için kullanmak istiyorlar.” diye konuştu.

Güvenç, “Sevgilileri olan öğrenciler ailelerinin yanındalar. Bu dönemin bir diğer sonucu görüntülü yöntemlerle yapılan sanal seksin artması oldu. Sanal sekse bütün dünyada çok ciddi bir kayış zaten vardı.” ifadesini kullandı.

Güvenç, “Sanal seksin keşfi AIDS’in başlamasıyla oldu aşağı yukarı. Pornografi zaten her zaman vardı. Dijital seks çağı başlamış olabilir. Galiba ilerde üremek için sevişilmeyecek. Sadece haz için sevişilecek. Sanal sevişeceğiz gibi düşünmek lazım. Sonuçta partnere kur yapmak, zaman harcamak, trafikte kalmak yok" görüşünü savundu.

Güvenç son olarak mastürbasyonun ‘en kolay ulaşılan haz’ olduğuna vurgu yaptı. Güvenç, “Sağlıklıdır, ötekiyle ilişkiyi gerektirmez, baş ağrısı gibi gerekçelerle engellenmez, virüs bulaştırmaz. Aslında en güvenli seks partneri siz kendinizsiniz.” düşüncesini dile getirdi.