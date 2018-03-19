T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Down sendromuna 21 dakikalık farkındalık

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde down sendromlu çocuklar, farkındalık için Belediye Başkanı Salih Hızlı'nın makamına 21 dakika boyunca oturdu

19 Mart 2018 22:23

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde down sendromlu çocuklar, farkındalık için Belediye Başkanı Salih Hızlı\'nın makamına 21 dakika boyunca oturdu.
Akhisar Down Sendromu Derneği Başkanı Neşe Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü öncesi farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Topluluk, Akhisar Belediye Başkanı AK Partili Salih Hızlı\'yı makamında ziyaret etti. Grupla gelen down sendromlu çocuklar, 21 dakika başkanın koltuğuna oturdu. Bu sırada Başkan Hızlı da gün için özel tasarlanan tişörtü giydi. Dernek Başkanı Çalışkan, \"21 Mart Çarşamba günü Dünya Down Sendromu Günü öncesi farkındalık yaratmak adına ilk olarak Belediye Başkanımız Salih Hızlı\'yı makamında ziyaret ettik. Burada ziyarete katılan her özel çocuğumuz 21 dakika boyunca dilek, istek ve arzularını başkana ilettiler. Teşekkür ederiz Başkanımız Salih Hızlı da özel tasarladığımız \'21 Mart - Down Sendromu Akhisar Farkında Ya Siz\'\" yazılı tişörtümüzü 21 dakika üzerine giydi. Bizleri kabul eden tüm protokol üyelerine de bu farkındalığa ortak etmek istiyoruz\" dedi.
Belediye Başkanı Hızlı ise \"Biz farkındayız. Dileğim herkes bunun farkına varır\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Barış GEZİCİAKHİSAR Manisa DHA MANİSA AkhisarBelediye Başkanı Salih HızlıAkhisar Down Sendromu Derneği Başkanı NeşeMart Dünya Down Sendromu GünüTopluluk Akhisar Belediye Başkanı AK Partili Salih HızlıGruplaBuBaşkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24