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Down sendromluların uçurtma keyfi

SEFERİHİSAR (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, belediyenin İzmir Down Sendromu Derneği işbirliğiyle düzenlediği Uçurtma Şenliği'nde çocuklar, gönüllerince eğlendi

29 Nisan 2018 16:55

SEFERİHİSAR (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Seferihisar ilçesinde, belediyenin İzmir Down Sendromu Derneği işbirliğiyle düzenlediği Uçurtma Şenliği\'nde çocuklar, gönüllerince eğlendi.
Seferihisar\'ın kırsal Ulamış Mahallesi\'nde düzenlenen uçurtma şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğin ev sahipliğini Seferihisar Belediyesi ile beraber Seferihisar Çocuk Belediyesi ve Ulamış köylüleri yaptı. Seferihisar Belediyesi\'nin gözleme ve ayran ikramı yaptığı etkinliğe 60\'ın üzerinde Down sendromlu çocuk ve aileleri katıldı. Ulamış Barajı\'nda uçurtmalarını uçuran çocuklar, keyifli bir gün geçirdi. Etkinliğe Seferihisar Belediye Başkanı CHP\'li Tunç Soyer de katılarak çocuklarla beraber uçurtma uçurdu.
\"Çocukluğumuzdaki gibi keyifli bir gün yaşadık\" diyen Başkan Soyer, \"Bugün Down sendromlu kardeşlerimizle bir aradayız. Onlarla beraber güzel bir gün geçirelim istedik ve bu etkinlikle Down sendromuyla ilgili bir farkındalık yaratmak istedik. Onlara fırsat verildiği zaman, birçok şeyin üstesinden gelebiliyorlar. Bugün bunu bir kez daha anlatmak için güzel bir fırsat oldu. Hem çocuklar, hem aileler güzel bir gün geçirdi. Ulamış\'ta yaşayan vatandaşlarımıza kusursuz ev sahiplikleri için, Çocuk Belediye’mizde görevli çocuklarımıza da şenliği sahiplenmeleri nedeniyle çok teşekkür ediyorum\" dedi.
İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu ise, \"Bugün çocuklarımız ve bizler için çok güzel bir gün. Çocuklarımız çok mutlular. Emeği geçen herkese teşekkürler\" diye konuştu.

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