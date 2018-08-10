Dövme stüdyosunda 'iguana' besliyor

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de dövmeci Serhat Atakur (25), iş yerinde \'Abuzer\' adını verdiği iguana besliyor.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Çankaya Mahallesi\'nde dövmeci Serhat Atakur\'un iş yeri, iguanaya ev sahipliği yapıyor. Tropikal iklimde yaşayan, pullu sürüngen sınıfındaki iguana, yaklaşık 3 yıldır dövme stüdyosunda yaşıyor. Serhat Atakur, müşterilerin ve sokaktan geçenlerin Abuzer\'e büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

\'AİLEMİZİN BİR FERDİ\'

İş yeri logosunun da iguanadan esinlenerek tasarlandığını belirten Serhat Atakur, \"Koyduğunuz yerde saatlerce kalır. Yeşillikle, tropik meyvelerle besleniyor. Çok fazla su içmiyor. Su ihtiyacını, yediği bitki ve sebzelerden karşılıyor. Müşterilerin çok dikkatini çekiyor. Mesela vitrinde durduğunda, yolda yürüyenler fotoğraf, video çekiyor. Özellikle çocuk ve gençler merakla izliyor. Abuzer\'i görüp dükkana girmeyenler oldu. \'Bunu çıkarın, yoksa girmeyiz\' diyenler oldu ama biz çıkarmadık. Çünkü Abuzer, ailemizin bir ferdi\" dedi.



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