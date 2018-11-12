T24 LogoT24 Logo
Gündem

DOSTLARI CEMAL KAŞIKÇI'YI ANDI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği ve Türk Arap Medya Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde Kaşıkçı'yı anma etkinliği düzenledi

12 Kasım 2018 03:48

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA
Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği ve Türk Arap Medya Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi\'nde Kaşıkçı\'yı anma etkinliği düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi\'nde Türk Arap Medya Derneği ve Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği\'nce düzenlenen anma etkinliğinde AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay konuştu.
Kaşıkçı\'nın ölümünün üzerinden 40 gün geçtiğini hatırlatan Aktay, \"Cemal Kaşıkçı\'nın şehadetinin nasıl bir dönüşüme neden olduğunu hep birlikte gördük. Tam da şehitliğin en güçlü anlamını bulduğu şahitlik boyutu onun bu şehadetiyle bütün dünyanın şahit olduğu bir hadise haline geldi. Gerçekten şehitle birlikte gelen bir mucizeyle karşı karşıyayız. Ne yapmak istediler ama neden oldu? Ne yapmak istediler ama neyle karşı karşıya geldiler\" dedi. Yasin Aktay, Kaşıkçı\'nın cesedini eritseler de kalemini eritemediklerini aktararak, şöyle devam etti:
\"Yok edemediler. Bilakis o, şehadetiyle bütün cahilliklerini, zalimliklerini, gaddarlıklarını, çirkinliklerini ve komplolarını gözler önüne serdi. O bütün kötülükleri hepimizin gözünün önüne serdi. Kötülüklerine, komplolarına ve cahiliyelerine şahit kıldı. Yok edeceklerini ve onun fikirlerini bastırabileceklerini zannettiler. Onun kalemini kırabileceklerini zannettiler. Kendi cahilliklerinin kurbanı haline geldiler. 40 günün sonunda hala onun cesedine ulaşamadık. Bütün detaylarıyla ona ne yaptıklarını itiraf etmiş değiller. Her şey ortaya döküldü. Hiç kimsenin görmezden gelemeyeceği bir hadise haline geldi Cemal Kaşıkçı. Korktular. Onun fikirlerinden korktular\"
Kaşıkçı\'nın nişanlısı Hatice Cengiz de anma etkinliğine katıldı.
 
Görüntü dökümü:
---------------
-Hatice Çengiz\'den detay
-Salondan detay 
-Yasin Atay konuşması
-Genel ve Detaylar 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraTİFTİKCİDHA Cemal Kaşıkçı Dostları DerneğiTürk Arap Medya DerneğiBüyükşehir Belediyesi Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi KaşıkçıBüyükşehir Belediyesi Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi Türk Arap Medya Derneği
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24