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Spor

Dorukhan Toköz'e 2 maç ceza

Dorukhan, Trabzonspor maçında kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı

04 Şubat 2021 16:54

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ve Yeni Malatyasporlu Kubilay Kanatsızkuş'a 2'şer maç ceza verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle:

"1- Yeni Malatyaspor Kulübü sporcusu Kubilay Kanatsızkuş'un, 29.01.2021 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor -Fatih Karagümrük A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü sporcusu Kubilay Kanatsızkuş'un ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Beşiktaş A.Ş. sporcusu Dorukhan Toköz'ün, 31.01.2021 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş.-Trabzonspor A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş A.Ş. görevlisi Gürsoy Yalçın'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

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