Dorukhan Toköz'e 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ve Yeni Malatyasporlu Kubilay Kanatsızkuş'a 2'şer maç ceza verdi.
Kurulun aldığı kararlar şöyle:
"1- Yeni Malatyaspor Kulübü sporcusu Kubilay Kanatsızkuş'un, 29.01.2021 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor -Fatih Karagümrük A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü sporcusu Kubilay Kanatsızkuş'un ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
2- Beşiktaş A.Ş. sporcusu Dorukhan Toköz'ün, 31.01.2021 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş.-Trabzonspor A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Beşiktaş A.Ş. görevlisi Gürsoy Yalçın'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"