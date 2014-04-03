Dortmund’un gücü yetmedi



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk maçları dün akşam oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. İspanyol devi Real Madrid’e konuk olan Alman temsilcisi Borussia Dortmund, Santiago Bernabeu’de oynanan maçı 3-0 kaybederek tur şansını zora soktu.

Madrid ekibi 73 bin kişinin izlediği maçta oyunun kontrolünü 90 dakika boyunca elinde tuttu. İki takımın Şampiyonlar Ligi’ndeki 9’ncu randevusunda karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım oldu ve henüz 3’üncü dakikada Galli yıldızı Gareth Bale’in golüyle öne geçti. Isco, 27’nci dakikada farkı 2’ye yükseltti.

İkinci yarıya da etkili başlayan Real Madrid’de Modric’in pasıyla ceza alanına girerek şık bir plase ile farkı 3’e çıkaran isim Cristiano Ronaldo oldu (57.). Dün akşam Devler Ligi’nde 100’üncü maçına çıkan Portekizli yıldız, bu sezonki gol sayısını da 14’e çıkardı.

Skorun daha farklı olmasını Dortmund kalecisi Roman Weidenfeller’in başarılı kurtarışları önledi. Tecrübeli file bekçisi Bale ve Ronaldo’nun serbest vuruşlarında rakip takıma gol izni vermedi.

Dortmund eksik oyuncularını aradı

3-0'dan sonra Borussia Dortmund rakibinin üzerine daha sık gitse de Real Madrid savunması konuk takıma fırsat vermedi. Özellikle Portekizli savunmacı Pepe gecenin başarılı isimleri arasındaydı. Dortmund ekibi sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 5 as futbolcusunun yanı sıra geçen yılki yarı final ilk maçında rakibine 4 gol birden atan kart cezalı Robert Lewandowski’nin yokluğunu da hissediyordu.

Lewandowski 8 Nisan salı günü yapılacak rövanş mücadelesinde sahadaki yerini alabilecek ancak bu kez de dün akşam kart görerek cezalı duruma düşen kaptan Sebastian Kehl, rövanş mücadelesinde oynamayacak.

Real Madrid karşısında 90 dakika forma giyen ancak takım arkadaşlarının etkisiz oyununa ayak uyduran Türk milli oyuncu Nuri Şahin maçı: “Burada en azından bir gol atmalıydık. Yeterince kontra atak şansı yakalamıştık. Daha akıllıca oynayabilirdik” sözleriyle değerlendirirken, kaleci Roman Weidenfeller de “Kendimize yeterince güvenemedik ve bu da Real’in işini kolaylaştırdı” dedi.

PSG'den Chelsea'ye soğuk duş

Gecenin diğer maçında Fransız temsilcisi Paris St.Germain, İngiliz ekibi Chelsea'yi 3-1 yenerek Londra'daki rövanş için avantaj yakaladı. Tempolu geçen maçta ev sahibi takım Ezequiel Lavezzi (3.), David Luiz'in kendi kalesine (61.) ve uzatma dakikalarında Javier Pastore'nin attığı şık golle (90+3) sonuca giderken Chelsea'nin tek sayısını penaltıdan Eden Hazard kaydetti (27.). Karşılaşmanın rövanşı 8 Nisan Salı günü Stamford Bridge'de oynanacak.