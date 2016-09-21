Dortmund’tan Wolfsburg’a deplasman baskını



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da 4'üncü hafta maçları başladı. Salı akşamı dört karşılaşma oynandı.

Wolfsburg 1 – Borussia Dortmund

Borussia Dortmund geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde Legia Varşova ve hafta sonunda ligde Darmstadt karşısında aldığı 6-0'lık galibiyetlerin ardından Wolfsburg'u da deplasmanda 5-1'lik skorla yendi. Özellikle yeni transfer Mario Götze yakaladığı önemli fırsatları yine değerlendiremezken yeni takımıyla çıktığı 4'üncü maçtan da eli boş ayrıldı. Borussia Dortmund etkileyici futbolunun karşılığını beş golle aldı. Raphael Guerreiro (4.), Pierre-Emerick Aubameyang (17./61.), Ousmane Dembele (58.) ve Lukasz Piszczek (73.) attıkları gollerle Wolfsburg'un 650'nci Bundesliga maçını adeta burnundan getirdi. ‘Kurtlar'ın tek golünü Daniel Didavi (53.) attı. Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Borussia Dortmund maç fazlasıyla tek günlüğüne de olsa liderliğe yükseldi. Wolfsburg 5 puanda kaldı.

Freiburg 1 – Hamburg 0

Süper yedek Nils Petersen Hamburg teknik direktörü Bruno Labbadia'yı biraz daha zor duruma düşürdü. Petersen oyuna girdikten iki dakika sonra maçın tek golünü atarken (70.) dört maç sonunda sadece 1 puan toplayıp puan cetvelinin 16'ncı sırasında kalan rakibi Hamburg'daki krizin biraz daha derinleşmesine neden oldu. Kuzey Almanya ekibi hafta sonunda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Labbadia'nın Hamburg'daki geleceği muhtemelen Bayern karşısında alınacak sonuca bağlı olacak.

Darmstadt 1 – Hoffenheim 1

Hoffenheim beraberliklere abone oldu. Julian Nagelsmann'ın takımı Darmstadt deplasmanındaki zayıf futbolunun karşılığında 1-1'lik skordan öteye geçemedi ve dördüncü hafta sonunda dördüncü beraberliğini aldı. Sandro Wagner, eski takımı Darmstadt'a karşı etkisiz kalırken ev sahibi takım geçen hafta sonunda Borussia Dortmund'tan alınan 6-0'lık yenilginin üzerine Hoffenheim karşısında uzatmalarda attığı golle kazandığı 1 puanla teselli buldu. Darmstadt, Hoffenheimlı Andrej Kramaric'in golüne (46.) Denys Olijnyk ile karşılık vererek hak ettiği bir beraberlik aldı.

Ingolstadt 0 – Eintracht Frankfurt 2

Geçen sezon küme düşmenin kapısından dönen Eintracht Frankfurt bu sezon bambaşka bir görüntü çiziyor. Kırmızı-siyahlılar ligdeki yükselişini Ingolstadt'ı deplasmanda yenerek sürdürdü. Konuk takım 14 bin 259 kişinin izlediği maçı duran top ustası Marco Fabian'ın önderliğinde kazandı. Oyun kalitesi yüksek maçta savunmacı David Abraham (45+2) ve Bastian Oczipak (50.) Fabian'ın kullandığı kornerler sonrası skoru belirleyen golleri kaydetti. Niko Kovac'ın takımı dördüncü hafta sonunda 9 puanla ligin üst sıralarında yer aldı. 1 puan toplayabilen Ingolstadt ise henüz yeni teknik direktörü Markus Kauczinski yönetiminde alacağı ilk galibiyeti bekliyor.

Günün programı

Bundesliga'da dördüncü hafta bu akşam oynanacak 5 karşılaşmayla tamamlanacak. Sezona iyi başlayan iki takımın mücadelesinde Bayern Münih Hertha Berlin'i Allianz Arena'da konuk edecek. Bayer Leverkusen Augsburg ile karşılaşırken ligde henüz puanı ve golü olmayan Schalke Köln'ü ağırlayacak. Lig sonuncusu Werder Bremen Mainz karşısında puan ararken aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken ligin yeni takımı RB Leipzig Mönchengladbach'a da bir sürpriz yapmaya çalışacak. Karşılaşmaların tamamı TSİ 21:00'de başlayacak.