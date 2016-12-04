Dortmund'tan Gladbach'a farklı tarife

Alman birinci futbol liginin 13. haftasına cumartesi günü oynanan maçlarla devam ediliyor. Borussia Dortmund geriye düştüğü maçta Mönchengladbach'ı 4-1 yendi. Eski takımına karşı 3 güzel asist yapan Marco Reus maçın yıldızı oldu. 81 bin 360 kişinin izlediği Signal Iduna Park'taki maçta konuk takım henüz 6. dakikada Raffael'in golüyle öne geçerken ev sahibi takım bu golden kısa süre sonra Pierre-Emmerich Aubameyang ile tekrar beraberliği sağladı (7.). 15. dakikada Lukasz Piszczek kafa golüyle Dortmund'u 2-1 öne geçirdi ve ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıya etkili başlayan konuk takımın gol arayışları sonuç vermedi. 64. dakikada şık bir gole imza atan Ousmane Dembele skoru ev sahibi takım lehine 3-1'e getirdi. Maçta son sözü bu golden 4 dakika sonra Reus'un şık topuk pasıyla topu ağlara gönderen Aubameyang söyledi (68.): 4-1. Gabonlu forvet ligdeki gol sayısını da 15'e yükselterek gol krallığı yarışında ilk sıradaki yerini korudu.

Borussia Dortmund bu galibiyetle sahasındaki yenilmezlik serisini 28 maça yükseltti ve puan cetvelinde gözünü yeniden ligin Şampiyonlar Ligi'ne katılım sıralarına çevirdi. Kötü gidişatın devam ettiği Mönchengladbach'ta ise galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Bu sezon ligde ilk kez forma şansı bulan ve maça ilk 11'de başlayan Nuri Şahin, 36. dakikada sakatlanarak yerini Julian Weigl'a bıraktı. Emre Mor ise 89. dakikada Dembele'nin yerine oyuna dahil oldu.

Her iki takım da hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Son grup maçlarında Borussia Dortmund çarşamba günü Real Madrid'e konuk olurken Mönchengladbach salı günü Barcelona deplasmanına gidecek.

Sarı-siyahlılar ligde 14. haftada Köln ile deplasmanda karşılaşırken Gladbach evinde Mainz'ı ağırlayacak.

Hoffenheim üst sıraları sevdi

Sezonun iki sürpriz ekibi Hoffenheim ile Köln'ü karşı karşıya getiren mücadelenin galibi 4-0'lık sonuçla ev sahibi Hoffenheim oldu. Julian Nagelsmann'ın takımı bu sezon en farklı galibiyetini alırken 13. hafta sonunda namağlup unvanını sürdürdü. Sandro Wagner (8./67.), Jeremy Toljan (39.) ve Mart Uth'un (89.) golleriyle Hoffenheim, ekim ayı sonunda 2-1 yenilerek Almanya Kupası'ndan elendiği rakibinden rövanşı da almış oldu.

Köln takımında sakatlıklar nedeniyle 6 as oyuncusundan yoksun çıktığı maçta Salih Özcan ilk kez ilk 11'de şans buldu. Genç savunmacı 62. dakikada yerini Guirassy'e bıraktı.

Puanını 25 yaparak 4. sıraya yükselen Hoffenheim 14. haftada Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek. Üçüncü sezon yenilgisini alarak 22 puanla 7. sıraya gerileyen Köln ise Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

Bremen'de beş maçlık hasret sona erdi

Werder Bremen beş maçlık galibiyet hasretine Ingolstadt karşısında son verdi. Yeşil-beyazlılar alt sıraları ilgilendiren önemli maçta rakibini 2-1 yenmeyi başardı. Bremen ekibinde Max Kruse ilk sezon golüne imza atarak takımını 1-0 öne geçirdi (24.). 58. dakikada Ingolstadt Markus Suttner'in serbest vuruştan attığı golle beraberliği yakaladı. 38 bin 438 kişinin izlediği maçta Kuzey Almanya ekibine 3 puanı getiren golü 76. dakikada Pizarro'nun pasında Fin Bartels attı.

Werder Bremen bu galibiyetle nefes alarak doğrudan düşme hattından 5 puan uzaklaştı. Ingolstadt yeni teknik direktörü Maik Walpurgis yönetiminde çıktığı üçüncü maçta ilk yenilgisini aldı.

Bremen 14. haftada Hertha Berlin deplasmanında mücadele edecek. Ingolstadt ise RB Leipzig'i konuk edecek.

Wolfsburg'tan yen bir hayal kırıklığı

Wolfsburg bu sezon hala kendi seyircisine bir galibiyet izletebilmiş değil. 'Kurtlar' sahasındaki maçta Hertha Berlin'e 3-2 mağlup oldu. Wolfsburg 18. dakikada 2-1'lik üstünlüğü yakaladığı maçın kalan bölümünde skoru artıracak fazla bir şey yapmayınca bedelini uzatmalarda ödedi. Hertha Berlin rakibine 90+1'de bulduğu penaltı golüyle üstünlük sağladı. Wolfsburg bu yenilgiyle kendini kümede kalma mücadelesinin ortasında buldu.

Wolfsburg 12. dakikada Borja Mayoral ile öne geçti. Konuk takım bu gole 16. dakikada Marvin Plattenhardt'ın serbest vuruş golüyle karşılık verdi. 18. dakikada Paul Seguin Wolfsburg'u yeniden öne geçirdi. Başkent ekibine ikinci yarıda beraberliği getiren isim oyuna sonradan giren Alexander Essweiin oldu (69.). Son bölümde ev sahibi takım oyundaki konsantrasyonunu iyice kaybetti. Wolfsburg 87. dakikada Seguin'in ikinci sarı karttan kırmızı görmesiyle 10 kişi kaldı. Ardından uzatmalarda Caligiuri'nin kendi ceza alanında Plattenhardt'a yaptığı faul sonrası kazanılan penaltıda Salomon Kalou topu ağlara göndererek maçın 3-2'lik skorunu belirledi (90+1).

Hertha Berlin teknik direktörü Pal Dardai “İyi organize olmuş bir rakibe karşı galip gelmek kolay olmadı. Beraberlik golünü bulduktan sonra galibiyete konsantre olduk. Sonunda hakettiğimizi aldık” değerlendirmesinde bulundu. Bu galibiyetle puanını 27 yaparak 3. sıradaki yerini koruyan Hertha Berlin 14. haftada Werder Bremen'i ağırlayacak.

Wolfsburg teknik direktörü Valerian Ismael maça ilişkin “Acı bir yenilgi oldu. Bir Bundesliga maçında 90 dakika boyunca uyanık olmalısınız. Biz bunu yapamadık” diye konuştu. Ligde zor günler geçiren ve 10 puanla 15. sırada kalan Wolfsburg'u gelecek hafta bir başka zorlu sınav bekliyor. 'Kurtlar' 14. haftada Bayern Münih'e konuk olacak.

Leverusen yerinde sayıyor

Bayer Leverkusen Freiburg'u ağırladığı maçta beraberlikten öteye geçemeyerek puan cetvelinde Avrupa Ligi sırasından da uzaklaşmaya başladı.

Bayer Leverkusen, tabeladaki komşusu Freiburg'u ağırladığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Konuk Freiburg 31. dakikada Janik Haberer ile öne geçerken Leverkusen bu gole ikinci yarıda Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle karşılık verdi. Türk milli oyuncu bu sezon 4. golünü attı. Kırmızı-siyahlılar son dakikalarda galibiyete çok yaklaştı. Ancak Hernandez'in kullandığı penaltıda Freiburg kalecisi Alexander Schwolow gole izin vermedi. Leverkusen bu sezon kazandığı dördüncü penaltıyı da gole çeviremedi.

Leverkusen'de Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giyerken Ömer Toprak sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Freiburg'da ise Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada yer aldı.

Bayer Leverkusen yine de Leipzig ve Bayern Münih yenilgilerinin ardından Freiburg karşısında alınan 1 puandan memnun oldu. Freiburg da 3 haftalık yenilgi serisinin ardından hanesine hakettiği bir 1 puan yazdırdı.

Bayer Leverkusen çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu konuk ettikten sonra hafta sonunda ligde Schalke deplasmanına gidecek. Freiburg ise Darmstadt'ı ağırlayacak.

Cumartesi günün son maçı şu sıralarda Leipzig ile Schalke arasında oynanıyor.

Cuma günü oynanan haftanın açılış maçında Bayern Münih Mainz'ı deplasmanda 3-1 yendi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa,SID /UÇ