Dortmund'tan buraya kadar



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son iki çeyrek finalist dün akşam oynanan karşılaşmalarla belli oldu. Alman ekibi Borussia Dortmund 2-1 yenildiği maçın rövanşında İtalya'nın şampiyonluk rekortmeni ekibi Juventus'u ağırladı.

Sarı-siyahlılar sahasında da rakibine 3-0 mağlup olunca Şampiyonlar Ligi'nde son sekiz arasına yükselemeden veda etti. Juventus'un gollerini maçın yıldızı Carlos Tevez (3./79.) ve Alvaro Morata (70.) attı. Tevez aynı zamanda Morata'nın attığı golün pasını da verdi.

Ev sahibi takım 66 bin kişinin izlediği maçta oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratırken erken gelen golle morali bozuldu. Dortmund'un orta sahadaki yaratıcı isimlerini de kitleyen konuk takım rakibinin tehlike yaratmasına izin vermedi.

Borussia Dortmund üst üste üçüncü kez çeyrek finale yükselme fırsatını kullanamadı. Dortmund kendi sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında en farklı yenilgiyi son kez 1999'da 3-0'la Rosenborg'tan almıştı.

Karşılaşmadan sonra Borussia Dortmund teknik direktörü Jürgen Klopp “İyi değildik. İstediğimizi yapamadık. Rakibiz bizden iyiydi. İyi oynayamadığımız için sonuç da alamadık. Üzerine konuşulacak fazla birşey yok” diye konuştu. Kaptan Mats Hummels de “Bugün çok kötü bir oyun sergiledik. Elenmeyi hak ettik” dedi.

Böylece son 16'ya dört takımla gelen Almanya çeyrek finale tek takım çıkarabildi. Schalke ve Bayer Leverkusen'den sonra Borussia Dortmund da elenince Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale sadece Bayern Münih yükselebilmiş oldu.

Barcelona da çeyrek finalde

İspanyol takımı Barcelona da adını çeyrek finale yazdıran bir başka ekip oldu. Katalan ekibi Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen'in kalesini koruduğu maçta İngiliz temsilcisi Manchester City'yi 1-0 yendi ve ard arda sekizinci kez çeyrek finale yükseldi. Deplasmandaki ilk maçı da 2-1 kazanan Barcelona geçen yıl da ikinci turda İngiliz ekibini saf dışı bırakmıştı.

Camp Nou'daki maçın tek golünü Ivan Rakitic (31.) atarken, Barcelona kalecisi ter Stegen Sergio Aguero'nun penaltısını kurtardı.

Çeyrek finalistler

Bu sonuçlardan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona (İspanya), Paris St.Germain, Monaco (Fransa), Bayern Münih (Almanya), Porto (Portekiz) ve Juventus (İtalya) çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Çeyrek final eşleşmeleri 20 Mart Cuma günü TSİ 13:00'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak. İlk maçlar 14-15 Nisan, rövanş mücadeleleri 21-22 Nisan'da oynanacak.