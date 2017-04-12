Dortmund’da maç öncesi patlama

Borussia Dortmund – Monaco Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde Almanya'nın Dortmund kentinde meydana gelen patlamalar endişe yarattı.

Borussia Dortmund takım otobüsünün futbolcuların kaldığı otelden ayrılmasından kısa süre sonra otobüsün geçtiği sırada yolda üç patlama meydana geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada defans oyuncusu Marc Bartra'nın elinden yaralandığı ve patlamaların etkisiyle otobüsün camlarının çeşitli yerlerinden kırıldığı bildirildi. İspanyol futbolcu Bartra'nın hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Olay sonrasında Signal Iduna Park Stadyumu'ndaki seyircilere sakin olunması çağrısı yapıldı.

Dortmund polisi patlayıcıların yola yerleştirilmiş olduğunu ancak ne tür bir patlayıcı kullanıldığının henüz kesinleşmediğini duyurdu. Polis sözcüsü, maçın iptal edilmesinin ardından stadyumun yarım saat içinde tamamen boşaltıldığını ve tahliye işleminin soğukkanlılık içinde ve pürüzsüz bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kulüpler arasında yapılan görüşmeler sonrasında karşılaşmanın 12 Nisan Çarşamba günü Türkiye saati ile 19.45'te yapılmasına karar verildi. Borussia Dortmund, Monaco taraftarlarına verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür etti.

Maçın Çarşamba gününe ertelenmesi nedeniyle Dortmund'da konaklaması gereken Monaco taraftarları için internet kampanyası başlatıldı. Monacolulara kalacak yer sunmak isteyen Dortmundlular, bedforawayfans sitesi üzerinden bildirimde bulunmaya çağırıldı. Kampanyaya yoğun katılım olduğu belirtiliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA / BK,EC