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Dünya
Deutsche Welle

Dortmund'da anlamlı karşılama

Binlerce sığınmacı Macaristan'ı aşarak Almanya'ya gelmeyi başardı. Bir çoğunun ilk durağı Münih oldu. Buradan da ülkenin diğer kentlerine dağıtılıyorlar. Trenlerden ikisi Dortmund'a geldi.

08 Eylül 2015 01:44


Dortmund garında trenlerden inen bin 200 civarında sığınmacının yorgunlukları yüzlerinden okunuyordu. Tüm servetlerini ellerinde taşıdıkları plastik poşetlere koymuşlardı. Bir kaç parça giysi ve yorgunluktan bitap düşmüş çocuklarına ait bazı eşya... 100 kadar Dortmundlu mültecileri garda karşıladı. Bir çoğu yardım malzeleri de getirmişti.

Trenden inen Suriyeliler karşılaştıkları bu manzaradan etkileniyorlar. Yüzlerindeki yorgunluk yerini gülümsemeye bırakıyor. İlk inenlere güne bakan çiçekleri armağan ediliyor. Perondaki 100 kadar Dortmund'lunun dışında, istasyonun önünde de bin civarında bir kalabalık Suriyelileri "Hoşgeldiniz" yazılı pankartlarla karşılamak için toplanmışlar. Bir çoğu sığınmcıların geldiğine dair haberleri internette okur okumaz soluğu garda almış. Yardım malzemeleri taşıyan bir yardımsever kadın, "Yiyecek, içecek, tatlı, peçete, çeşitli giysiler, ihtiyaç olan her şey... Bir çok kişi burada toplandı. Yardım edebilmek için farklı yerlerden geldiler. Gelirken ailelerinden de birşeyler getirdiler" diyerek, çalışmalarını anlatıyor.

Irkçılar gösteri düzenledi

Sığınmacıları karşılayanlar arasında salt yardımseverler yoktu. 30 kadar mülteci karşıtı aşırı sağcı garda protesto gösterisi düzenledi. Polis taşkınlık yapan bazı göstericilere biber gazıyla müdahale etti, ancak büyük çaplı bir çatışma çıkmadı. Dortmund Anakent Belediye Başkanı Ulrich Sierau, işte bu yüzden sığınmacıları bizzat gara gelerek karşıladığını belirterek, "Kent sakini bu insanlara yardım edilmesini istiyor. Ben de anakent belediye başkanı olarak, halkın temsilcisi sıfatıyla , buraya gelerek bu temenniyi sığınmacılara iletmiş oldum" diye duygularını dile getirdi.

Dortmund Belediyesi ve halkı gibi federal hükümet de sığınmacılara yardım konusunda kararlılığını ortaya koydu. Hristiyan Demokrat Başbakan Angela Merkel ve yardımcısı SPD lideri Sigmar Gabriel birlikte düzenledikleri basın toplantısında "Sorumluluk" ve "Dayanışma" vurgusu yaptılar. İki lider Alman hükümetinin bütçeden mülteciler için gelecek yıl 6 milyar euro ayıracağını söylediler. Bu meblağın önümüzdeki süreçte 10 milyar euro'yu bulacağı tahmin ediliyor. Koalisyonun muhafazakar küçük kanadı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ise hükümetin bu yöndeki planlarına çekinceyle yaklaşıyor. CSU'lu Gerda Hasselfeldt, sığınmacılara nakit para yardımı yapılmasını istemediklerini açık bir şekilde dile getiriyor. Hasselfeldt'e göre para yardımı yapılması bir çok sığınmacı için Almanya'yı cazip hale getirecek ve mülteci akını giderek büyüyecek, Almanya'nın da kaldıramayacağı bir boyuta ulaşacak. Önerisi ise mültecilere para yerine ayni yardım yapılması.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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