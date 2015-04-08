Dortmund ve Wolfsburg yarı finalde



Almanya Federasyon Kupası'nda ilk iki yarı finalist Borussia Dortmund ve Wolfsburg oldu. Dortmund ekibi normal süresi 2-2 biten sahasındaki maçta Hoffenheim'ı uzatmalarda attığı golle 3-2 yenerek adını son dörde yazdırdı.

80 bin kişinin izlediği karşılaşmada ev sahibi takım Neven Subotic (19.) ile öne geçerken Hoffenheim'ın bu gole yanıtı sadece 2 dakika sonra Kevin Volland ile oldu (21.). Kısa süre sonra defansta Neven Subotic'in büyük hatasını affetmeyen Roberto Firmino (28.) konuk takımı 2-1 öne geçirdi. İkinci yarıda baskısını artıran Borussia Dortmund aradığı beraberlik golünü Pierre-Emerick Aubameyang ile buldu (57.) ve skor 2-2 oldu. Kalan sürede sonuç değişmeyince uzatma dakikalarına geçildi.

Bu bölümde oyuna sonradan giren 35 yaşındaki Sebastian Kehl ceza alanı dışından yaptığı şık vuruşla takımını üstünlüğe taşıdı (107.). 120 dakika sonunda sahadan 3-2 üstün ayrılan taraf Borussia Dortmund oldu. Attığı golü değerlendiren tecrübeli oyuncu Kehl “Top ayağıma güzel oturdu. Şansım da yaver gitti. Top iç direğe çarpıp ağlarla buluştu” diye konuştu.

Borussia Dortmund teknik direktörü Jürgen Klopp ise “Takımım bugün büyük bir iş başardı. Bugün rakipten bir gol daha iyiydik. İki takım da elinden geleni yaptı. Bu sezon her şeyi doğru yapmadığımızı biliyoruz. Ancak bu geceki galibiyet iyi geldi” diye konuştu.

1965, 1989 ve 2012'nin kupa şampiyonu Borussia Dortmund böylece dördüncü başarıya bir adım daha yaklaşmış oldu.

Wolfsburg'tan tek gollü zafer

Kupanın bir başka çeyrek final mücadelesinde Wolfsburg Freiburg'u tek golle yenerek üst üste üçüncü kez yarı finale yükseldi. ‘Kurtlar' uzun süre zorlandığı rakibi karşısında sahadan Ricardo Rodriguez'in kaydettiği penaltı golüyle (72.) 1-0 galip ayrıldı.

Kupada bu akşam

Almanya Federasyon Kupası'nda son iki yarı finalist bu akşam belli olacak. Günün zorlu maçında kupanın son sahibi Bayern Münih, TSİ 21:30'da başlayacak olan maçta Bayer Leverkusen'e konuk olacak. Günün diğer çeyrek final karşılaşması üçüncü lig ekibi Arminia Bielefeld ile Mönchengladbach arasında TSİ 20:00'da oynanacak.