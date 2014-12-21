Dortmund tatile düşme hattında girdi



Borussia Dortmund'a bir darbe de Werder Bremen'den geldi. Alt sıraları ilgilendiren 17'nci haftanın önemli maçında Kuzey Almanya ekibi, geçen sezonun ikincisi ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna ikinci turda devam eden Borussia Dortmund'u 2-1 yendi. Dış sahada üst üste 8'inci maçında galibiyet alamayan ve 4 puan toplayabilen Jürgen Klopp'un takımı kış tatiline sadece 15 puanla doğrudan düşme sırası olan 17'ncilikte girdi.

Bremen 42 bin 100 kişinin izlediği maçta Davie Selke (3.) ve Finn Bartels'in golleriyle sonuca giderken teknik direktör Viktor Skripnik'in döneminde sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü. Dortmund'da Mats Hummels'in (en üst resim) golü (69.) takımına puan getirmeye yetmedi.

Kadrodaki eksiklerine rağmen karşılaşmaya kısa paslarla hızlı başlayan Werder Bremen ilk saniyelerde bulduğu golle konuk takımı şaşırttı. Santiago Garcia'nın taşıdığı topta verdiği mükemmel pası genç futbolcu Selke aynı güzellikteki vuruşuyla ağlarla buluşturdu. Başlarda oyun kurmakta zorlanan konuk takım rakip kaleyi ilk kez 17'nci dakikada, yeniden 11'de yer bulan Lukasz Piszczek ile yokladı. Bremen tamamen dolu tribünler önünde daha istekli ve daha atak bir futbol sergiledi.

Dortmund Bremen karşısında son altı maçını kazanmış olmasının verdiği özgüveni sahaya yansıtamadı. Teknik direktör Jürgen Klopp'un saha kenarındaki çabası da takımının ileri uçta yeterince etkili olmasını sağlayamadı. Üstelik dakikalar 68'i gösterdiğinde maçın futbolcusu Selke'nin hazırlayıp Bartles'in ağlara gönderdiği topla fark ev sahibi takım lehine ikiye çıktı. Dortmund'un tek golünü İlkay Gündoğan'ın köşe vuruşunda Mats Hummels kafayla ağlara gönderdi. Dortmund ekibi 90 dakika sonunda mağlubiyetler listesine bir yenisini daha ekledi. Dortmund teknik direktörü Jürgen Klopp karşılaşma sonrası “Hayatımızın en kötü ilk yarı sezonunu oynadık. Aslına bakarsanız bu bir felaket ama herşeye rağmen hayat devam ediyor” derken Bremen maçıyla ilgili olarak da “maçın ilk yarısında çok az şey yaptık. Sonraki bölümde de istediğimiz kadar iyi değildik” değerlendirmesinde bulundu.

Wolfsburg'dan tarihi sonuç

17'nci haftayı galibiyetle kapatan Wolfsburg kulüp tarihinin en iyi ilk yarı sezonuna ulaştı. ‘Kurtlar' zorlandığı maçta Köln'e 2-1'le üstünlük sağladı ve 34 puanla tarihinin en iyi sezon ilk yarı sonucunu elde etti. Forvet Bas Dost (16.) ve savunmacı Naldo'nun (78.) beşinci sezon golüyle sonuca giden yeşil-beyazlı ekip 10'uncu sezon galibiyetini alarak hem puan cetvelinin ikinci sırasındaki yerini korudu hem de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım mücadelesinde avantajını korudu. Köln'ün tek sayısını Dominic Maroh (11.) kaydetti. Wolfsburg 2014'te topladığı 64 puanla birinci lige yükseldiği 1997'den beri en iyi ikinci yılını geçirdi. Daha fazla puan topladığı tek yıl 67 ile lig şampiyonluğu yaşadığı 2009 yılıydı.

Avrupa yolunda puan kayıpları

Wolfsburg'un Avrupa Kupalarına katılım mücadelesindeki rakipleri 17'nci haftada önemli puanlar kaybetti. Augsburg'a 2-1 yenilen Mönchengladbach puan cetvelinin üçüncü sırasındaki yerinden oldu. ‘Taylar' deplasmanda henüz 3'üncü dakikada Max Kruse'nin penaltı golüyle öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı. Markus Feulner (20.) ve Raul Bobadilla'nın golleriyle (51.) maçı çeviren Augsburg dokuzuncu sezon galibiyetini elde etti.

Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalarak Gladbach'ın yerine üçüncü sıraya yerleşti. Konuk Frankfurt Alexander Meier'in penaltıdan kaydettiği 13'üncü sezon golüyle (36.) öne geçerken milli oyuncu Karim Bellarabi (83.) Leverkusen'in beraberlik golünü atarak takımının sahasındaki ilk yenilgisini almasını önledi.

Karşılaşma öncesi Hollandalı yıldız golcüsü Klaas Jan Huntelaar'ın sözleşmesinin 2017'ye kadar uzatıldığı açıklanan Schalke, 17'inci haftada alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Hamburg ile 0-0 berabere kaldı. Schalke'nin iki topu direkten döndü. Mavi-beyazlılar böylece sezonun ilk yarısını 27 puanla beşinci sırada tamamladı.

Stuttgart'ta sessiz maç

Stuttgart ise taraftarlarını mutlu etmeyen bir performans sergilediği sahasındaki mücadelede ligin yeni takımı Paderborn karşısında 0-0'dan öteye geçemedi.

‘Güz Şampiyonu' Bayern Münih, Cuma günü oynanan haftanın açılış maçında zorlanmasına rağmen Mainz engelini 2-1'lik skorla geçti. Bavyera'nın yıldızlar topluluğu sekiz aydan fazla bir süredir Bundesliga'da yenilgi yüzü görmüyor.

Bundesliga'da 17'nci hafta ve dolaysıyla 2014/2015 sezonunun ilk yarısı pazar günü (21 Aralık) oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Günün ilk maçında Hertha Berlin Hoffenheim'ı ağırlayacak (TSİ 16:30). Hafta TSİ 18:30'da başlayacak olan Freiburg – Hannover 96 maçıyla sona erecek. Kazanması durumunda Freiburg puan cetvelinin son sırasındaki yerini Borussia Dortmund'a terk edebilir.