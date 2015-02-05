Dortmund son sıradan kurtulamadı



Borussia Dortmund’a bir darbe de Augsburg’tan geldi. Puan cetvelinin son sırasına kadar inen sarı-siyahlılar, Bundesliga’nın 19’ncu haftasında ağırladığı Augsburg’a 1-0’lık sonuçla boyun eğdi. Dortmund 25 dakika boyunca rakibinden bir kişi fazla oynamasına rağmen sahasındaki 4’üncü sezon yenilgisini almaktan kurtulamadı.

Borussia Dortmund ligin sürpriz takımı karşısında kendine güvensiz ve yaratıcılıktan uzak bir futbol sergiledi. Augsburg Halil Altıntop’un taşıdığı güzel topta Raul Bobadilla’nın golüyle rakibine üstünlük sağladı (50.). Ev sahibi takım 64’üncü dakikada gole giden Pierre-Emerick Aubameyang’ı düşürüp kırmızı kart gören Christoph Janker’in eksikliğinden de faydanlanmayı bilemedi. Son saniyelerde Ciro Immobile önemli bir fırsatı kaçırınca Augsburg sahadan 1-0 galip ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma sırası olan dördüncülüğe kadar yükseldi.

Luhukay’ın zor zamanları

16 puanlı Dortmund’un hemen üzerinde sadece 2 puan farkla Stuttgart ve Hertha Berlin yer alıyor. İki ekip de bu hafta önemli puanlar kaybederek kümede kalma yolunda fırsat teptiler. Başkent ekibi sahasındaki maçta Bayer Leverkusen’e 1-0 yenilerek doğrudan düşme sırası olan 17’nciliğe kadar indi. Konuk Leverkusen golcü oyuncusu Stefan Kießling’in ikinci yarının hemen başında attığı golle (49.) sonuca gitti. Hertha, 90’ıncı dakikada Sebastian Langkamp’ın ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalmasıyla maçı 10 kişi tamamladı. Hertha Berlin’in doğrudan düşme sırasına inmesiyle özellikle teknik direktör Jos Luhukay için huzursuz günler başladı.

Deplasman fatihi Köln, sahasında puan dağıtmaya devam ediyor. Haftanın seyircilerin gol izleyemediği tek karşılaşmasında Köln ile Stuttgart 0-0 berabere kaldı. Sezonun ikinci yarısındaki ikinci maçında da gol atmayı başaramayan Stuttgart aldığı 1 puanla 17’nci sıradaki yerini Hertha’ya bırakıp 16’ncı sıraya yükseldiyse de küme düşme tehlikesini hala çok yakından hissediyor.

Alt sıralardan kurtulma çabası veren bir başka ekip olan Hamburg ise Paderborn deplasmanında 3-0 kazandı. Bu galibiyetle 13’üncü sıraya kadar yükselen kuzey Almanya ekibi kümede kalma yolunda da rahat bir nefes aldı. Hamburg henüz 2’ncü dakikada öne geçti. Paderbornlu Patrick Ziegler, Marcell Jansen’i ceza alanı içinde düşürünce kazanılan penaltıyı Rafael van der Vaart gole çevirdi. Hamburg sonraki dakikalarda rakibi karşısında çok üstün görünmese de defansta hata yapmadı ve son bölümde maçı kopardı. Jansen (72.) ve Zoltan Stieber’in (90+1) golleri skoru belirledi. Hamburg böylece bu sezon ikinci deplasman galibiyetini elde ederken Paderborn’un galibiyet hasreti 9 haftaya çıktı.

Bremen tehlikeli bölgeden uzaklaştı

Werder Bremen sezonun ikinci yarısında oynadığı ikinci maçından da 3 puanla ayrıldı. Hoffenheim deplasmanında 2-1 kazanan yeşil-beyazlılar tehlikeli bölgeyle arasına 5 puan fark yaptı. Hafta sonunda Hertha Berlin karşısında takımına 2 gol kazandıran Franco di Santo Hoffenheim’ı da boş geçmedi ve skoru erken sayılabilecek bir dakikada 1-0’a taşıdı (8.). Maçı bırakmayan ev sahibi takım 34’üncü dakikada Ermin Bicakcic’in attığı kafa golüyle beraberliği sağladı. Ancak maçın ikinci yarıya da hızlı başlayan konuk takım 52’nci dakikada Philipp Bargfrede’nin (52.) golüyle yeniden üstünlük sayına ulaştı ve karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bundesliga’da 19’ncu haftanın sonuçları

Bayern Münih 1 – Schalke 1

Eintracht Frankfurt 1 – Wolfsburg 1

Hannover 1 – Mainz 1

Mönchengladbach 1 – Freiburg 0

Köln 0 – Stuttgart 0

Paderborn 0 – Hamburg 3

Hertha Berlin 0 – Bayer Leverkusen 1

Borussia Dortmund 0 – Augsburg 1

Hoffenheim 1 – Werder Bremen 2

Puan durumu:

1.Bayern Münih 46

2.Wolfsburg 38

3.Mönchengladbach 33

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16.Stuttgart 18

17.Hertha Berlin 18

18.Borussia Dortmund 16

20’nci haftanın programı

6 Şubat Cuma, TSİ 21:30

Schalke – Mönchengladbach

7 Şubat Cumartesi, TSİ 16:30

Mainz – Hertha Berlin

Stuttgart – Bayern Münih

Köln – Paderborn

Freiburg – Borussia Dortmund

Wolfsburg – Hoffenheim

Hamburg – Hannover (TSİ 19:30)

8 Şubat Pazar

Werder Bremen – Bayer Leverkusen (TSİ 16:30)

Augsburg – Eintracht Frankfurt (TSİ 18:30)