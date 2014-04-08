Dortmund mucize peşinde



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki yarı finalist bu akşam belli olacak. Çeyrek final rövanş mücadelesinde Alman temsilcisi Borussia Dortmund İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırlarken, günün diğer maçında İngiliz ekibi Chelsea, Fransız Paris St.Germain'i konuk edecek.

Borussia Dortmund'un Real Madrid karşısında tur şansı oldukça düşük. Zira sarı-siyahlılar İspanyol devi karşısında oynadığı ilk maçı 3-0 kaybetmişti. Dortmund için tek umut kaynağı cezası biten golcü Robert Lewandowski'nin yeniden forma giyecek olması. Polonyalı forvet geçen yılki yarı final mücadelesinde rakibine 4 gol atmıştı. Lewandowski “Korkmamalıyız. Bir fırsat varsa bunu kullanmalıyız” diyerek takım arkadaşlarına moral veriyor ve ekliyor “tekrar 4 gol atacağımı söylemek çılgınlık olur. Ancak gücümüzü sonuna kadar kullanacağız”.

"Var gücümüzle mücadele edeceğiz"

Teknik direktör Jürgen Klopp da rakibin ne kadar güçlü olduğunu bildiği için iddialı konuşmaktan kaçınarak “Önceden ilan edilmiş mucizeler futbolda kaç kere gerçekleşmiştir, sorarım. Sadece takımımın var gücüyle mücadele edeceğine söz verebilirim” diyor.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 22 deplasman maçında en az bir gol kaydetti. Bu sezon 14 gole ulaşan Cristiano Ronaldo'yu da durdurmak kolay olmayacak. Portekizli yıldız dizindeki problem nedeniyle dünkü son antrenmanı yarıda kesse de bu akşam takımdaki yerini alması bekleniyor.

Borussia Dortmund'da bu kez cezası nedeniyle kaptan Sebastian Kehl takımdaki yerini alamayacak. Signal Iduna Park'ta TSİ 21:45'te başlayacak olan maçı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.

Paris ekibi avantajlı

İngiliz temsilcisi Chelsea ile Fransız takımı Paris Saint Germain arasında Londra'da oynanacak çeyrek final rövanş maçına konuk takım ilk maçta evinde aldığı 3-1’lik galibiyetin avantajıyla çıkacak.

Fransız ekibinde sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Zlatan İbrahimovic'in Chelsea karşısında forma giymesi beklenmiyor. Chelsea'de ise cezalı Ramires yok.

Stamford Bridge stadında oynanacak maçı Portekizli hakem Pedro Pronçea yönetecek. Maç TSİ 21:45’te başlayacak.