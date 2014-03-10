Dortmund ikincilikte tutundu



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da 24'üncü hafta karşılaşmaları pazar günü yapılan iki maçla tamamlandı. Gündüz bölümünde oynanan maçta Borussia Dortmund, hafta içinde Polonya milli takımında sakatlanan yıldız golcüsü Robert Lewandowski’nin yokluğuna rağmen Freiburg’u deplasmanda 1-0’lık skorla da olsa yenmeyi başardı.

Jürgen Klopp’un takımı bu galibiyetle takipçisi ve yakın rakibi Bayer Leverkusen’e 4 puan fark yaparak ikincilikteki yerini sağlamlaştırdı. Freiburg'un düşme sırası olan 17’ncilikteki yeri değişmedi. Ancak ligde doğrudan kalma sırasının sadece 1 puan gerisinde olan Christian Streich’ın takımının kümede kalmak için şansı devam ediyor.

24 bin kişinin izlediği maça Freiburg güçlü rakibi karşısında atak ve etkili başladı. Konuk Dortmund ilk devredeki telaşlı futboluyla şaşırttı. Ancak ikinci yarıda resim değişti ve sarı-siyahlılarda savunmacı Sebastian Kehl’in yaklaşık 25 metreden kaydettiği golle maçın skorunu belirledi. Kalan dakikalarda Freiburg’un gol çabaları sonuç getirmedi ve 3 puan Borussia Dortmund'un oldu.

Mainz ve Hertha Berlin puanları paylaştı

24’üncü haftanın son maçında Mainz ile Hertha Berlin 1-1 berabere kaldı. Başkent ekibi bu puan kaybıyla, tabelada Avrupa kupalarına katılım sırasına yükselme fırsatını kaçırdı. 38 puana ulaşan ev sahibi Mainz puan cetvelinde 7’nciliğe gerilese de sezon hedefi olan Avrupa kupalarına katılma şansı devam ediyor. 36 puanla dokuzunculukta yer alan Hertha Berlin’in de düşme korkusu bulunmuyor.

Maça iyi başlayan Thomas Tuchel’in Mainz’ı bulduğu fırsatlarda başkent kalecisi Thomas Kraft’ı geçemedi. Ev sahibi atamayınca, Hertha Berlin ikinci yarının hemen başında Adrian Ramos ile üstünlük sayısına ulaştı. Eric Choupo-Moting’in hatasını değerlendiren Kolombiyalı, takımını 1-0 (51’inci dakika) öne geçirdi. Ancak maçı bırakmayan ev sahibi takım hak ettiği 1 puana 65’nci dakikada ulaştı. Herthalı Sami Allagui’nin, Mainzlı Park’ı ceza alanı içinde düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Choupo-Moting gole çevirerek maçın skorunu belirledi.

24’üncü haftada alınan sonuçlar

Hannover 1 – Bayer Leverkusen 1

Schalke 4 – Hoffenheim

Wolfsburg 1 – Bayern Münih 6

Mönchengladbach 1 – Augsburg 2

Stuttgart 2 – Braunschweig 2

Hamburg 1 – Eintracht Frankfurt 1

Nürnberg 0 – Werder Bremen 2

Freiburg 0 – Borussia Dortmund 1

Mainz 1 – Hertha Berlin 1

Puan durumu

1.Bayern Münih 68

2.Borussia Dortmund 48

3.Bayer Leverkusen 44

4.Schalke 44

5.Wolfsburg

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16.Hamburg 20

17.Freiburg 19

18.Eintracht Braunschweig 17

25’inci haftanın programı

14 Mart Cuma, TSİ 21:30

Augsburg – Schalke 04

15 Mart Cumartesi, TSİ 16:30

Borussia Dortmund – Mönchengladbach

Werder Bremen – Stuttgart

Hertha Berlin – Hannover 96

Eintracht Braunschweig – Wolfsburg

Hoffenheim – Mainz

Bayern Münih – Bayer Leverkusen (TSİ 19:30)

16 Mart 2014, Pazar

Hamburg – Nürnberg (TSİ 16:30)

Eintracht Frankfurt – Freiburg (TSİ 18:30)