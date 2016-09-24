Dortmund Freiburg'a şans tanımadı



Alman birinci futbol ligi Bundesliga'da 5'inci hafta Borussia Dortmund ile Freiburg arasında oynanan karşılaşmayla başladı.

80 bin 800 kişinin izlediği Signal Iduna Park'taki mücadele ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı siyahlılar 45'inci dakikada Pierre-Emerick Aubameyang, 53'üncü dakikada Lukasz Piszczek ve 90+1'inci dakikada oyuna sonradan giren Raphael Guerreiro'nun golleriyle sonuca gitti. Freiburg'un tek golü 60'ncı dakikada Maximilian Philipp'ten geldi.

Maçın geneline hakim bir görüntü çizen Borussia Dortmund, ikinci yarının başlarında 2 farklı skoru yakaladıktan sonra konsantrasyon eksiği yaşayınca konuk takım farkı 1'e indirme şansı yakaladı. Ancak tecrübesini konuşturan Thomas Tuchel'in ekibi son yarım saatte baskıyı tekrar artırarak uzatma bölümünde kendisini rahatlatan skora ulaşmayı bildi.

Dortmund'tan kulüp rekoru

Freiburg maçıyla sahasındaki yenilmezlik serisini 24 maça çıkaran Borussia Dortmund 1966 ve 2003'te kırdığı rekora tekrar ulaştı.

Teknik direktör Thomas Tuchel, bu maçta Mario Götze'ye ilk 11'de yer verirken milli futbolcu Bayern Münih'e transfer olduktan 1248 gün sonra ilk kez evinde sarı-siyahlı formayla kendi seyircisi önüne çıktı. Maça ilk 11'de başlayan Türk milli oyuncu Emre Mor'un ilk yarıda bir şutu üst direğe çarparak dışarı çıkarken 64'üncü dakikada yerini Pulisic'e bıraktı.

Dortmund'un başarlı golcüsü Aubameyang Freiburg karşısında 100'üncü Bundesliga maçına çıkarken 59'uncu golüne ulaştı. Bu sezonki gol sayısını da beşe yükselten Gabonlu forvet Bayern Münihli Lewandowski'yi yakaladı.

Borussia Dortmund salı günü Şampiyonlar Ligi grup maçında Real Madrid'i konuk edecek. Gelecek hafta sonu Bundesliga 6'ıncı hafta maçında ise 1 Ekim cumartesi günü Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. 6 puanda kalan Freiburg ise Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

Beşinci haftanın programı

Bundesliga'da 5'inci haftaya 24 Eylül Cumartesi günü oynanacak 6 karşılaşmayla devam edilecek. TSİ 16:30'da başlayacak olan maçlarda Mönchengladbach Ingolstadt'ı, Mainz Bayer Leverkusen'i, Hamburg Bayern Münih'i, Augsburg Darmstadt'ı ve Eintracht Frankfurt Hertha Berlin'i konuk edecek. Günün son maçı TSİ 19:30'da Werder Bremen ile Wolfsburg arasında oynanacak.

Beşinci hafta pazar günü yapılacak iki müsabakayla tamamlanacak. TSİ 16:30'da Hoffenheim ile Schalke ve TSİ 18:30'da Köln ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek.