Dortmund evinde farklı galip

Borussia Dortmund - Mönchengladbach 6-1

İSTANBUL,(DHA)

Almanya BundesLiga\'nın 6\'ncı haftasında Ömer Toprak ve Nuri Şahin\'in formasını giydiği Borussia Dortmund, Mönchengladbach\'ı evinde 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve liderliğe yükseldi.

Signal Iduna Park\'ta oynanan karşılaşma da Dortmund\'a galibiyeti getiren golleri, 28 ve 38\'inci dakikalarda Maximilian Philipp, 45,49 ve 62\'nci dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang ve 79\'uncu dakikada Julian Weigl kaydetti. Konuk ekip Mönchengladbach\'ın tek golünü ise 66\'ncı dakikada Lars Stindl kaydetti. Sarı-Siyahlı ekipte Nuri Şahin bu maçta forma giymezken, Ömer Toprak ilk 11\'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

