T24 LogoT24 Logo
Spor

Dortmund evinde farklı galip

Borussia Dortmund - Mönchengladbach 6-1 İSTANBUL,(DHA) Almanya BundesLiga'nın 6'ncı haftasında Ömer Toprak ve Nuri Şahin'in formasını giydiği Borussia Dortmund, Mönchengladbach'ı evinde 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve liderliğe yükseldi

24 Eylül 2017 01:15

Borussia Dortmund - Mönchengladbach 6-1

İSTANBUL,(DHA)

Almanya BundesLiga\'nın 6\'ncı haftasında Ömer Toprak ve Nuri Şahin\'in formasını giydiği Borussia Dortmund, Mönchengladbach\'ı evinde 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve liderliğe yükseldi.
Signal Iduna Park\'ta oynanan karşılaşma da Dortmund\'a galibiyeti getiren golleri, 28 ve 38\'inci dakikalarda Maximilian Philipp, 45,49 ve 62\'nci dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang ve 79\'uncu dakikada Julian Weigl kaydetti. Konuk ekip Mönchengladbach\'ın tek golünü ise 66\'ncı dakikada Lars Stindl kaydetti. Sarı-Siyahlı ekipte Nuri Şahin bu maçta forma giymezken, Ömer Toprak ilk 11\'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Borussia DortmundMönchengladbachBundesLigaToprakNuriBorussia Dortmund MönchengladbachSignal Iduna ParkDortmundMaximilian PhilippPierreEmerick AubameyangJulian WeiglKonukLars StindlSarıSiyahlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24