Dortmund çeyrek final kapısını araladı



UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçında Alman temsilcisi Borussia Dortmund, Rus ekibi Zenit’i sahasında 4-2 yenerek gözünü şimdiden çeyrek finale dikti.

Sarı-siyahlılar hızlı başladıkları maçın henüz ilk beş dakikasında 2 farklı üstünlüğü yakalarken, golcü yıldızı Robert Lewandowski’nin sayılarıyla farkı artırdı.

En golcü Lewandowski

Hafta sonunda Bundesliga’da Hamburg’a 3-0 yenilerek taraftarlarını üzen geçen yılın Şampiyonlar Ligi finalisti, 199’uncu Avrupa Kupası maçında farklı bir tablo çizdi.

Dortmund, 4'üncü dakikada Henrikh Mkhitaryan ve 5'inci dakikada Marco Reus’un golleriyle ilk devreyi 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda sahneye çıkan Robert Lewandowski (üst resim) Zenitli Oleg Shatov (58.) ve Hulk’un penaltıdan kaydettiği gollere (69.) 61 ve 71’nci dakikalarda attığı gollerle karşılık vererek farkı artırdı.

Lewandowski bu golleriyle sadece takımının rövanş için avantajlı bir skor elde etmesini sağlamadı aynı zamanda Avrupa kupalarında Dortmund adına kaydettiği gol sayısını da 18’e yükselterek takımın unutulmaz golcülerinden 16 gollü İsviçreli Stephane Chapuisat’yı geride bıraktı.

Maçtan sonra takımını öven teknik direktör Jürgen Klopp “Bu akşam en iyi futbolumuza yakın mücadele ettik. Çok kaliteli bir oyundu. Söylenecek bir şey yok” diye konuştu.

Bu maçın rövanşı 19 Mart Çarşamba günü Almanya’da oynanacak.

Krizdeki Manchester'a yeni darbe

İngiltere’nin son lig şampiyonu Manchester United, Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçında beklemediği bir mağlubiyet aldı. David Moyes yönetimindeki Manchester, Yunan ekibi Olympiakos karşısında kötü bir futbol sergileyerek sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

Kırmızı Şeytanlar bu sonuçla Yunan liginde lider durumda bulunan rakibi karşısında ilk yenilgisini aldı. Olympiakos bu maça kadar dört kez karşılaştığı rakibine bu maçların hepsinde yenilmiş ve sadece 2 gol atabilmişti.

Olympiakos, Alejandro Dominguez (38.) ve Joel Campbell’ın görülmeye değer golüyle sonuca gitti (55).

Kötü bir sezon geçiren ve Premier League’de 6’ncı durumda olan Manchester United bir darbe de Avrupa kupalarında almış oldu. İngiliz ekibi, üç hafta sonra (19 Mart) sahasında yapılacak rövanş maçına yediği 2 golün dezavantajıyla çıkacak.

Galatasaray sahne alıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci tur ilk maçları bu akşam yapılacak 2 karşılaşmayla tamamlanacak. Şampiyonlar Ligi’ndeki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İngiliz ekibi Chelsea ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Maçı İspanyol hakem Carlos Velasco Carballo yönetecek. İki takım arasında Avrupa kupalarında bugüne dek oynanan iki maçı da Chesea kazanmıştı. Sarı-kırmızılılar bu kez güçlü rakibi karşısında rövanş için avantajlı bir skor arayacak. Maç TSİ 21:45’te başlayacak.

Gecenin diğer mücadelesi Devler Ligi’ndeki 4’üncü Alman temsilcisi Schalke ile İspanyol devi Real Madrid arasında yapılacak. Gelsenkirchen’deki karşılaşmada Schalke Real Madrid ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Real Madrid, 1966'dan beri Almanya'da Bundesliga takımlarına karşı oynadığı Avrupa Kupası maçlarındaki tek galibiyetini 2000 yılında Bayer Leverkusen karşısında 3-2 ile elde etmişti. Jose Mourinho yönetimindeki İspanyol ekibi bu kötü seriyi değiştirmek için de sahaya çıkacak.

Karşılaşma TSİ 21:45’te başlayacak.