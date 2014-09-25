Dortmund bir puana razı oldu



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’da beşinci hafta karşılaşmaları çarşamba akşamı oynanan beş maçla tamamlandı. Dört müsabaka ev sahibi takımların 1-0’lık üstünlüğüyle sona ererken Borussia Dortmund kendi evinde lig sonuncusu Stuttgart ile 2-2 berabere kaldı. 79 bin 500 kişinin izlediği maçta Stuttgartlı Didavi’nin golleriyle (48./68.) iki farklı geriye düşen sarı-siyahlılar 1 puanı bitime dört dakika kala kurtardı. Ev sahibi takımın gollerini Aubameyang (73.) ve Immobile (86.) kaydetti. Stuttgart bu sonuçla lig sonunculuğunu averajla Hamburg’a devrederken sezona istikrarsız bir giriş yapan Dortmund ekibi puan cetvelinin 8’inci sırasında yer aldı.

Bayer Leverkusen, 4-1’lik Wolfsburg yenilgisinin ardından seyircisi önünde çıktığı ilk maçta Augsburg’u 1-0 yendi. Sağanak yağışın eşlik ettiği müsabanın tek golünü ilk yarıda Roberto Hilbert’in güzel pasını ağlarla buluşturan Güney Koreli Heung-Min Son kaydetti. Leverkusen ikinci yarıda Stefan Kießling ile farkı artırmaya çok yaklaşsa da bunu başaramadı. Üst üste iki galibiyetin ardından Leverkusen karşısında çıkan Augsburg’un ise kontra ataklarla tehlike yaratma çabası sonuç getirmedi. Karşılaşma yoğun yağış nedeniyle ilk yarıda 10 dakika kesintiye uğradı.

Wolfsburg’u konuk eden Hertha Berlin rakibini 1-0 yendi. Yeni transfer Salomon Kalou ilk kez ilk 11’de başladığı maçın tek golünü atarak (35.) takımına 3 puanı getiren isim oldu. Başkent ekibi bu sonuçla aynı zamanda ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Hamburg'da kötü gidişat devam ediyor

Sezona kötü başlayan ve Mirko Slomka’nın görevine son verilmesinden sonra yeni teknik direktörü Josef Zinnbauer yönetiminde çıktığı ilk maçta Bayern Münih’ten 1 puan alarak umutlanan Hamburg, beşinci hafta maçında taraftarlarını yine üzdü. Mönchengladbach’a konuk olan kuzey Almanya ekibi sahadan 1-0 yenik ayrılarak puan cetvelinin son sırasına indi. Karşılaşmanın tek golünü Max Kruse attı (25.). Aynı zamanda ligin henüz gol atamayan tek takımı olan Hamburg, Bochum’un 1979/1980 sezonunda sahip olduğu negatif rekoru da tekrarlamış oldu.

Köln kalecisi kalesinde ilk kez gol gördü

Tayfun Korkut yönetimindeki Hannover 96’nın bu sezonki başarılı performansı devam ediyor. Köln engelini 1-0’lık skorla geçen Hannover beşinci hafta sonunda üçüncü galibiyetini elde etti ve puan cetvelinin 3’üncü sırasında yer aldı. Karşılaşmanın tek golünü 6’ncı dakikada Joselu kaydetti. Bu sonuçla Köln kalecisi Timo Horn’un gol yememe rekoru da sona ermiş oldu. 21 yaşındaki file bekçisi ilk kez mücadele ettiği Birinci Lig’in ilk dört haftasında gol yemeyen ilk kaleci olmuştu.

Beşinci haftanın toplu sonuçları

Bayern Münih 4 – SC Paderborn 0

Hoffenheim 3 – Freiburg 3

Werder Bremen 0 – Schalke 3

Eintracht Frankfurt 2 – Mainz 2

Borussia Dortmund 2 – Stuttgart 2

Bayer Leverkusen 1 – Augsburg 0

Mönchengladbach 1 – Hamburg 0

Hannover 1 – Köln 0

Hertha Berlin 1 – Wolfsburg 0

Puan durumu

1.Bayern Münih 11

2.Bayer Leverkusen 10

3.Hannover 10

-------------------------------------

16.Werder Bremen 3

17.Stuttgart 2

18.Hamburg 2

6’ncı haftanın programı

26 Eylül Cuma, TSİ 21:30

Mainz – Hoffenheim

27 Eylül Cumartesi, TSİ 16:30

Schalke – Borussia Dortmund

Freiburg – Bayer Leverkusen

Stuttgart – Hannover 96

Köln - Bayern Münih

Paderborn – Mönchengladbach

Wolfsburg – Werder Bremen (TSİ 19:30)

28 Eylül Pazar

Augsburg – Hertha Berlin (TSİ 16:30)

Hamburg – Eintracht Frankfurt (TSİ 18:30)