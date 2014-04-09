Dortmund başaramadı



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk iki yarı finalist belli oldu. Dün akşam yapılan çeyrek final rövanş karşılaşmaları sonrası İspanyol ekibi Real Madrid ve İngiliz temsilcisi Chelsea adını son dört takım arasına yazdırdı.

Alman temsilcisi Borussia Dortmund, geçen hafta 3-0 yenildiği maçın rövanşında Real Madrid’i kendi sahasında ağırladı. Sarı-siyahlılar, 65 bin kişinin izlediği mücadelede rakibine 2-0 üstünlük sağlamasına rağmen bu skor tura yetmedi ve geçen yılın finalisti Devler Ligi’ne bu sezon çeyrek finalde veda etmek zorunda kaldı. Güçlü rakibi karşısında beklenenden daha üstün bir futbol sergileyen Jürgen Klopp’un takımı, genç yıldızı Marco Reus’un ilk yarıda attığı 2 golle (24./37.) maçtan galip ayrıldı.

Borussia Dortmund’da cezası biten Robert Lewandowski bu maçta ilk 11’de forma giyerken, Klopp orta alanda genç isimler Oliver Kirch ve Milan Jojic’i tercih etti. Savunmada da Yunan Sokratis’in yerine Manuel Friedrich ilk 11’deydi. Real Madrid’de de sakatlığı bulunan yıldız futbol Cristiano Ronaldo yedek kulübesinde bekledi.

Ev sahibi takım maça üstün ve istekli başladı ancak ilk önemli gol şansını Real Madrid yakaladı. Yapılan ortada top Lukasz Piszczek’in eline çarptığı gerekçesiyle maçın hakemi 17’nci dakikada penaltıya hükmetti. Ronaldo’nun yokluğunda forma giyen Angel di Maria’nın kullandığı penaltı vuruşunu Dortmund kalecisi Roman Weidenfeller kurtararak rakibine gol izni vermedi.

Real ürkekti

Özellikle ilk maçın yıldızı Pepe başta olmak üzere Real Madrid savunmasının ilk yarıda dikkatini toplamakta zorlandığı görüldü. Portekizli oyuncunun kafayla kalecisi Iker Casillas’a vermek istediği geri pasında araya giren Marco Reus, takımını 1-0 öne geçirdi (24.). Seyircisinin de desteğiyle üstün oyununu sürdüren ev sahibi takım 37’nci dakikada farkı ikiye yükseltti. Robert Lewandowski’nin vuruşunda direkten dönen topu yine Reus tamamlayarak farkı 2’ye yükseltti. Henrikh Mkhitaryan ve Mats Hummels’in pozisyonları da ilk yarının akılda kalan atakları oldu.

İkinci yarıda konuk takım özellikle Gareth Bale ve Karim Benzema ile etkili olmaya çalıştı. Ancak Weidenfeller, yine yaptığı başarılı kurtarışlarla rakiplerine gol şansı tanımadı. Dortmund adına bir topu direkten dönen Mkhitaryan ve Kevin Grosskreutz’un, bu yarıda maçı uzatmaya götürecek üçüncü gol aramaları da sonuç vermedi. Son çeyrekte savunmaya çekilen ve kontra atakla gol arayan Madrid ekibi skoru 2-0’da tutmayı başararak yenilgiye rağmen ilk maçtaki skorun avantajıyla adını son dört takım arasına yazdırdı.

Karşılaşmayı değerlendiren Dortmundlu savunmacı Mats Hummels “İkinci yarıda maçı 3-0’a getirecek bir çok fırsat yakaladık ancak olmadı. Yenseydik futbol tarihi açısından büyük bir sansasyona imza atmış olacaktık. Çok güzel bir maç akşamıydı ancak bizim için hayal kırıklığı oldu” diye konuştu. Teknik direktör Jürgen Klopp ise “Oyuncularım bugün inanılmaz bir futbol sergiledi. Madrid’de yapamadıklarını burada fazlasıyla gösterdiler. Çok iyi oynadılar. Onlara sitem etmeye hakkım yok” dedi.

Chelsea zoru başardı

Gecenin diğer maçında İngiliz temsilcisi Chelsea, ilk maçta 3-1 yenildiği Fransız ekibi Paris St.Germain’i kendi sahasında ağırladı. “Maviler” Stamford Bridge’deki maçta rakibini 2-0 mağlup ederek deplasman golünün avantajıyla adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Chelsea, PSG karşısında ilk dakikalarda sakatlanan Eden Hazard’ın yerine oyuna dahil olan Alman milli oyuncu Andre Schürrle (32.) ve yine oyuna ikinci yarıda dahil olan Demba Ba’nın bitime kısa kala attığı gollerle sonuca gitti (86.). Paris St.Germain, sakatlığı nedeniyle maçı tribünden izleyen yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimoviç’in eksikliğini hissetti. Şampiyonlar Ligi’nde hiçbir çeyrek final maçında elenmeyen Chelsea teknik direktörü Jose Mourinho'nun 3 farklı takımda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ilk teknik direktör olma iddiası devam ediyor.

Bu akşamın programı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde diğer iki yarı finalist bu akşam belli olacak. Son şampiyon Bayern Münih, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Manchester United’ı Allianz Arena’da ağırlarken yine 1-1 sona eren maçın rövanşında iki İspanyol ekibi Atletico Madrid ile Barcelona, Madrid ekibinin sahasında karşı karşıya gelecek. Maçlar TSİ 21:45’te başlayacak.