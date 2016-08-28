Dortmund Aubameyang ile güldü



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’da 1. hafta maçları oynanıyor. Yılın en sıcak hafta sonu yaşanırken şampiyonluk adayı Borussia Dortmund sahasında ağırladığı Mainz’ı 2-1’lik sonuçla mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Sıcak havaya rağmen tempolu geçen mücadelede ev sahibi ekip Gabonlu yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang’ın 17 ve 89. dakikada penaltıdan attığı gollerle sonuca gitti. İlk golün pasını veren ve penaltı yaptıran yeni transferlerden Andre Schürrle, Aubameyang ile birlikte maçın yıldızları arasındaydı.

Dortmund’un zaman zaman savunmadaki zaaflarını değerlendirmek isteyen Mainz ise özellikle ilk yarıda girdiği pozisyonlarda kaleci Roman Bürki’yi geçemedi. Konuk takımın uzatma dakikalarında Yoshinori Muto ile bulduğu gol (90+2) puana yetmedi. Altı yıl çalıştırdığı eski takımı Maniz karşısında alınan sonuç iki gün önce 43 yaşına basan Borussia Dortmund teknik direktörü Thomas Tuchel için de bir doğum günü hediyesi oldu.

Schalke sezona mağlubiyetle başladı

Geçen sezon ligde kalmayı play-off maçlarıyla başaran Eintracht Frankfurt yeni sezona çok iyi başladı. 40 dereceyi bulan sıcaklıkta oynanan karşılaşmaya hızlı ve etkili başlayan ev sahibi takım oldu. Aradığı gole ulaşması da gecikmedi. 13’üncü dakikada tecrübeli forveti Alex Meier takımını Schalke karşısında 1-0 öne geçirdi. Schalke ikinci yarıda rakibi karşısında dengeyi kurmuş görünse de pozisyon yaratmaktan uzaktı. Değişim parolasıyla sezona giren mavi-beyazlılarda yeni teknik direktör Markus Weinzierl 6 yeni transferden sadece savunmacı Naldo’ya ilk 11’de yer verirken ikinci yarıda Ebolo, Baba ve Bentaleb değişiklikleri de skoru lehine çevirmeye yetmedi. Alex Meier Frankfurt adına 68’inci dakikada bir penaltı atışından yararlanamazken kırmızı-siyahlılar Hector’un kırmızı kart görmesi nedeniyle (79.) son 10 dakikada 10 kişi mücadele etti. 1-0’lık sonuç Eintracht Frankfurt’a 3 puanı getirdi.

Olumsuz hava maçı durdurdu

Sıcak hava Köln ile Darmstadt arasında oynanan mücadelinin de diğer karşılaşmalarda olduğu gibi birkaç kez futbolcular için su molası verilmesi nedeniyle kesintiye uğramasına neden oldu. Ancak karşılaşmanın 56. dakikası oynanırken sıcak hava ardından gelen gök gürültüsü ve şimşek yüzünden maçın hakemi Patrick Ittrich tedbir olarak karşılaşmayı durdurdu. 12 dakikalık kesintinin ardından devam eden maçın 90 dakikası Köln’ün 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi. Üstün bir futbol sergileyen kırmızı-beyazlılar rakibi karşısında Marcel Risse (11.) ve Anthony Modeste’in (61) golleriyle sonuca gitti.

Hamburg berabere kaldı, Wolsfburg kazandı

Bruno Labbadia yönetimindeki Hamburg sahasındaki maçta Ingolstadt ile 1-1 berabere kaldı. Kuzey Almanya ekibi maça tatmin edici bir futbolla başlamasa da yeni transfer Bobby Wood’un golüyle öne geçti (30.). Ancak konuk takım cesur futbolunun karşılığını ikinci yarıda aldı. Avusturyalı Lukas Hinterseer’in golü (79.) takımına beraberliği getirdi.

Wolfsburg için sezonun ilk haftası mutlu bitti. ‘Kurtlar’ Augsburg deplasmanında sergilediği başarılı futbolun karşılığını 2-0’lık galibiyetle aldı. Yeni transfer Daniel Didavi takımını 35. dakikada öne geçirirken skoru belirleyen gol Riccardo Rodriguez’den geldi. Serbest vuruştan yaptığı şık vuruşta top ağlara giderken Augsburg kalesini koruyan İsviçre milli takımından arkadaşı Marwin Hitz’in şansı yoktu (89.).

Cuma günü oynanan sezonun açılış maçında Werder Bremen’i konuk eden Bayern Münih rakibini 6-0 yenmişti.