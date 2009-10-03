'Dört evden birinde ensest yaşanıyor'

Hakkari'de Kürt Kadın Kongresi'nde konuşan KAMER Başkanı Nebahat Akkoç: Her dört evden birinde ensest ilişki ve cinsel istismar yaşanıyor. Ne yazık ki toplumun mevcut tabuları yüzünden bu konuda kimse yüksek sesle konuşamıyor.

Hakkari Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Kürt Kadın Kongresi’nde kadınların yaşadığı cinsel istismarlarla ilgili çarpıcı açıklamalar yapıldı. KAMER (Kadın Merkezi) Başkanı Nebahat Akkoç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da her dört evden birinde kadın ya da kızların ensest ilişkiyle cinsel istismara maruz kaldığını söyledi. Akkoç, “Bize başvuran yaklaşık 50 bin kadının yüzde 25'i aile içinde ensest ilişkiye maruz kalıyor. Bunun bir tabu olarak kabul edilmesinden dolayı şimdiye kadar bu dillendirilmedi” dedi.

Hakkari Üniversitesi'nin düzenlediği Kürt Kadın Kongresi'nin üçüncü gününün ilk oturumu yapıldı. Kongreye kadınların ilgi göstermediği ve salondaki koltukların boş kaldığı dikkat çekti. Oturumda konuşan ABD Akrom Üniversitesi Kürt ve Osmanlı Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Janet Klein, ‘Tarihsel perspektifiyle Kürt milliyetçilik söyleminde kadın ve cinsiyet’ konulu bir bildiri sundu. Prof. Dr. Klein'in ardından kürsüye çıkan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikososyal Travma Birimi Başkanı Prof. Dr. Şahika Yüksel ise ‘Şiddet Mağduru Kadınların Yeniden Güçlenme Stratejileri’ başlıklı bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Yüksel, konuşmasında tedavi ettikleri şiddet mağduru Mardinli bir hastasından söz ederek, aile içi cinsel istismarın kız çocukları üzerinde yarattığı köklü travmaya dikkat çekti.

"Kadınların katilleri birinci derece yakınları"

Prof. Dr. Şahika Yüksel, sunumunda aile içi cinsel istismarın doğu, batı ayırmadan ülkenin genelinde çok yaygın olduğunu belirterek, yaşanan kadın cinayetlerinde katillerin genellikle kadınların birinci derece yakınları olduğunu söyledi. Yüksel, “Bu nedenle kadınlar en yakınlarından gelen bu tehlike karşısında hiçbir önlem alamamaktadır. Yaşadıkları baskı nedeniyle cinsel istismara maruz kalan kızlar, buna karşı direnemedikleri gibi en yakınlarındaki annelerine, kız kardeşlerine bile anlatmakta zorlanmaktadırlar" dedi.

"Kadınların yüzde 25'i ensest ilişki mağduru"

Sunumların ardından söz alan KAMER Başkanı Nebahat Akkoç, cinsel istismarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akkoç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kurdukları 23 kadın merkezine başvuruda bulunan 50 bin kadının yüzde 25'inin ensest ilişkiye maruz kaldığını belitti. 4 evden birinde kadınlar ile kızların ensest ilişkiye zorlandığını belirten Nebahat Akkoç, şunları söyledi:

“Bu çok büyük bir rakam. Ama ne yazık ki toplumun mevcut tabuları yüzünden bu konuda kimse yüksek sesle konuşamıyor. Cinsel istismarın milleti, yoksul zengin farkı, eğitimli eğitimsiz ayrımı yok. Toplumun her kesiminde ve her bölgesinde kadınlarımız şiddete maruz kalıyor. En sık karşılaştığımız şiddet türü namus cinayetleri. Ama bu cinayetlerin tek sebebi sanıldığı gibi bekaret tartışmaları yada aldatma sorunları değil. Asıl sorun kadınların o bölgenin yada ailenin şartlarına itaat etmeme sorunu. Bazen sadece ‘Sen çok süslü giyiniyorsun, bizim ailedeki diğer kadınları da baştan çıkarırsın’ korkusuyla kadınlar potansiyel tehdit olarak görülüyor ve öldürülüyorlar.”

"Açılımda kadın sorununun algınaşı samimiyetsiz"

Konuşmasında ‘demokratik açılım’ sürecini de değerlendiren Nebahat Akkoç, “Bu süreçte konuşulmayan, değinilmeyen tek konu kadınlarımızın yaşadığı bu cinsel istismarlar, töre ve namus cinayetleri. Açılım sürecinde kadınlarla ilgili söylenen tek söz ‘Analar ağlamasın’ oldu. Ama bu samimiyetsiz ve romantik söylemle aslında kadınlar sadece ‘anne’ sıfatına büründürülerek ‘kadın’ olarak yaşadıkları sorunlardan uzaklaştırılmış oluyorlar. Halbuki kadın anne olarak da, eş olarak da, kız kardeş olarak da ağlıyor. Sadece ‘analar ağlamasın’ ekseninde olmak, samimiyetsiz ve sorunların çözümünden uzak bir söylem” diye konuştu.