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Dünya
Deutsche Welle

‘Dördüncü şüpheli Suriye’de’

Paris saldırılarının dördüncü şüphelisi Hayat Boumeddiene’in Charlie Hebdo saldırısından bir gün sonra Türkiye üzerinden Suriye’ye geçtiği belirtiliyor.

11 Ocak 2015 13:25


Fransız medyasında yer alan haberlere göre Boumeddiene, Charlie Hebdo'ya yönelik saldırıdan birkaç gün önce ülkeyi terk etti. RTL televizyonu 26 yaşındaki kadının 2 Ocak tarihinde Madrid üzerinden İstanbul'a uçtuğunu ve saldırıdan bir gün sonra 8 Ocak Perşembe günü Türkiye-Suriye sınırında görüldüğünü duyurdu. Türk güvenlik makamlarının verdiği bilgilere göre Hayat Boumeddiene Suriye'de bulunuyor.

AFP'ye konuşan bir Fransız polis temsilcisi Boumeddiene'in Türkiye'de gözaltına alınmamış olmasının Fransız istihbarat servisinin hatası olduğunu belirtti. Polis temsilcisi, istihbarat paylaşımının yapılmadığını, Paris'in Ankara'yı bilgilendirmemiş olması nedeniyle şüphelinin durdurulmadığını ifade etti.

Paris'in güneyinde Perşembe günü bir polisin çatışmada öldürülmesi olayından ise kadının erkek arkadaşı Amedy Coulibaly sorumlu tutuluyor. Coulibaly daha sonra Yahudilere ait bir süpermarkete dalmış ve içerideki 4 kişiyi öldürmüştü. Polisin yaptığı baskında Coulibaly hayatını kaybetmişti.

Fransa'da savcılık Hayat Boumeddiene'in saldırılarda yer aldığı kanaatinde. Boumeddiene'in Charlie Hebdo saldırılarını düzenleyen Said ve Cherif Kouachi kardeşlerden birinin kız arkadaşıyla 500 kez telefon görüşmesi yaptığı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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