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Dünya
Deutsche Welle

Dördüncü şüpheli aranıyor

Fransız polisi, Paris saldırılarındaki dördüncü şüpheliyi, 26 yaşındaki Hayat Boumeddiene’i arıyor. Boumeddiene'in "silahlı ve tehlikeli" olabileceği belirtiliyor.

10 Ocak 2015 14:55


Paris'te bir Yahudi süpermarketinde dört kişiyi öldüren Amedy Coulibaly'nin (32) kız arkadaşı olan Hayat Boumeddiene'in, Paris'in güneyindeki çatışmada yer aldığı sanılıyor. Bu çatışmada bir kadın polis memuru öldürülmüş, öldüren kişi kayıplara karışmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Cumartesi sabahı Elysee Sarayı'nda bakanlarla bir araya geldi. Toplantı sonrası basına bir açıklama yapan Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve tehlikenin henüz geçmediğini belirterek “Terör alarm sistemimizi en yüksek seviyede tutmaya devam ediyoruz” dedi.

Paris'te yarın Avrupalı hükümet başkanlarının da katılımıyla Charlie Hebdo ve diğer saldırılarda ölenler için bir tören düzenlenecek. Yüz binden fazla insanın katılması beklenen törende her türlü güvenlik önleminin alınacağı açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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