Dördüncü şüpheli aranıyor



Paris'te bir Yahudi süpermarketinde dört kişiyi öldüren Amedy Coulibaly'nin (32) kız arkadaşı olan Hayat Boumeddiene'in, Paris'in güneyindeki çatışmada yer aldığı sanılıyor. Bu çatışmada bir kadın polis memuru öldürülmüş, öldüren kişi kayıplara karışmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Cumartesi sabahı Elysee Sarayı'nda bakanlarla bir araya geldi. Toplantı sonrası basına bir açıklama yapan Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve tehlikenin henüz geçmediğini belirterek “Terör alarm sistemimizi en yüksek seviyede tutmaya devam ediyoruz” dedi.

Paris'te yarın Avrupalı hükümet başkanlarının da katılımıyla Charlie Hebdo ve diğer saldırılarda ölenler için bir tören düzenlenecek. Yüz binden fazla insanın katılması beklenen törende her türlü güvenlik önleminin alınacağı açıklandı.