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Spor

"Doping, narkotik suçlar kapsamına alanıyor"

Atletizm Federasyonu, 10 antrenöre müsabakalardan ömür boyu men cezası vermişti

16 Ocak 2016 14:19

Doping konusunda önemli tedbirler alınacağı vurgulayan Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar dopingin narkotik suçlar kapsamında olması için gerekli yasal düzenlemelerin adımlarının atıldığını ifade etti.

DHA'dan Mustafa Akın'ın haberine göre dopingin narkotik suçlar kapsamına alınması için gerekli çalışmalara başlandığını söyleyen Başkan Çintimar, konu ile ilgili yasa tasarısının da gündemde olduğunu ve en kısa zamanda uygulamaya gireceğini belirtti.

 

Doping ve rüşvet

 

Rüşvet ve doping olayında bu işin en tepeden aşağıya kadar giderek temizlenmesi gerektiğini savunan Başkan Çintimar'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle: 

 

"Eğer dünyadaki sporun en tepesindeki birimin insanlardan rüşvet istediği iddiası gerçekse bu gerçekleşir bunun da sonucunda hukuki sonuç olarak evet insanlardan rüşvet istenmiştir ifadesi kullanılır ve netleşirse, bugünkü bilgilere göre de net gözüküyor; o zaman bu işin en tepeden aşağıya bu kirlenmişlikle yürümeyeceği yeniden bir düzenleme yeniden Dünya Atletizm Federasyonu (IAAF) ve Dünya Anti Doping Ajansı'nın (WADA) da bu konuların üzerine sonuna kadar giderek temizlemesi gerekiyor.

Biz göreve geldiğimizde Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu olarak 25 tane antrenöre; ki bunların 10 tanesi ömür boyu olmak kaydıyla, diğerlerine ise 2 yıl ile 4 yıl arasında hak mahrumiyeti vermişiz . Bu şekilde dünyada temizlik için kararlı mücadeleyi kimse yapmadı" 

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