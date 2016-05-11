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Dünya
Deutsche Welle

Döpfner: Pişman değilim

Erdoğan'ın mahkemeye şikayet ettiği Axel Springer Grubu Başkanı Mathias Döpfner yanıt verdi: "Böhmermann'a destekten dolayı pişman değilim."

11 Mayıs 2016 18:38


Almanya'nın en büyük medya grubu Axel Springer SE Yönetim Kurulu Başkanı Mathias Döpfner, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alman mizahçı Jan Böhmermann'ın şiirine destek verdiği için hakkında yasal yollara başvurması konusunda ilk kez konuştu. Böhmermann'a yazdığı destek mektubu nedeniyle pişman olmadığını belirten Döpfner, "Sayın Böhmermann'a yazdığım mektubundaki her kelimenin ve her virgülün arkasında duruyorum" diye konuştu.

Gazetecilerle bir telekonferansa katılan Döpfner, mahkemenin Erdoğan'ın başvurusunu reddetmesinden dolayı da memnuniyet duyduğunu belirtti.

Mahkeme başvuruyu reddetti

Köln Asliye Mahkemesi, Erdoğan'ın Jan Böhmermann'ın küfür içeren şiirine destek verdiği için Döpfner'le ilgili yaptığı başvurunun kabul edilmediğini açıklamıştı. Sözcü, mahkemenin ifade özgürlüğü çerçevesinde bu kararı alıdığını vurgulayarak kararla ilgili bir üst mahkemeye başvurunun mümkün olduğunu vurguladı. Erdoğan'ın ret kararını bir üst mahkemeye taşıyıp taşımayacağı ise bilinmiyor.

Mathias Döpfner, “Welt am Sonntag” gazetesi için kaleme aldığı açık mektup ile Böhmermann’a destek çıkmıştı. Döpfner mektubunda “Her şeyden önce şunu söylemek isterim: Şiirinizi başarılı buldum. Kahkaha attım” ifadelerine yer vermişti. Döpfner ayrıca, Böhmermann’ın tüm ifadelerini, hatta hakaretlerini bile kendisinin saydığını yazmış ve hukuken de tüm bu söylemlere sahip çıktığını kaydetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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