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Dolmabahçe'de üç saat süren Mısır Zirvesi sona erdi

Başbakan Erdoğan başkanlığındaki Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde yapılan toplantı sona erdi

04 Temmuz 2013 19:56

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki, Mısır'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı toplantı sonlandı.

Toplantı, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde saat 16.10'da başlamıştı. Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, AK Parti genel başkan yardımcıları Hüseyin Çelik ve Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakanlık Başdanışmanı Yalçın Akdoğan  ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı.  

Yaklaşık üç saat süren toplantıda, ordunun yönetime el koyduğu Mısır'daki son gelişmeler değerlendirildi.

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